Полузащитник «Вольфсбурга» Иван Перишич близок к переходу в «Интер», который ведет переговоры по трансферу футболиста не первую неделю.



По информации источника, президент миланского клуба Эрик Тохир дал согласие на покупку футболиста за 17-18 миллионов евро, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально.



Ранее «волки» отказались продавать 26-летнего хорвата за 15 миллионов. В минувшем сезоне Перишич провел за «Вольфсбург» 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.



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