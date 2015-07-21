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    Перишич близок к переходу в «Интер»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Иван Перишич близок к переходу в «Интер», который ведет переговоры по трансферу футболиста не первую неделю.

    По информации источника, президент миланского клуба Эрик Тохир дал согласие на покупку футболиста за 17-18 миллионов евро, и в ближайшее время сделка может быть оформлена официально.

    Ранее «волки» отказались продавать 26-летнего хорвата за 15 миллионов. В минувшем сезоне Перишич провел за «Вольфсбург» 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 01:42
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    Комментарии (29)
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    Ministri Krasnodar
    1437490657
    Комменты где???
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    jet_set
    1437491094
    Все пользователи. На минуточку давайте отодвинем в сторону наши клубные пристрастия. И поговорим о нашем родном сайте \"соккер\". Эти гни*ды с бомбардира отключили комменты на других статьях, с целью пополнение аудитории своего га*вно-сайта. Я всех призываю бойкотировать \"бомбардир\". Все что они делают, очень по свински.
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    Zjb 1945
    1437492497
    Бомбардир, вы больные? Вы отталкиваете от себя людей, зачем так делать? Все уже поняли про ваш новый доме- мы сами посмотрим, что там за сайт и примем решение, каким ресурсом пользоваться с 1 августа. Зачем пытаться людьми как-то манипулировать? Это раздражает
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    Inter-Zenit
    1437493164
    Дизайн на бомбардире, конечно, полный отстой.
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    dmitriifx
    1437493172
    ХОРОШИЙ БЫЛ САЙТ......... АМИНЬ((((((((((
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    Chelseaman
    1437493447
    если бы на соккер с 1го числа просто перестали выкладывать новости, все бы поняли вас, но отключать комменты... это произведет эффект, обратный тому на что вы рассчитывали, поддерживаю идею бойкота \"бомбардира\", но благо вы не уникумы и аналогичных сайтов полно #бомбардирпнх
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    firemarshal
    1437493546
    Честно я вообще не понимаю, что происходит на сокере. Откуда взялся бомбардир, который пытается всё и вся прогнуть под себя. С таким отношением легче перейти на какой-нибудь спорт экспресс или чемпионат.ком. Учитывая, как вы относитесь к людям, да ещё пытаетесь на**ать людей (про просмотр онлайн матчей за 70 рублей) - идите лесом со своим бомбардиром.
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    DIDI 23
    1437498969
    Обидно другое. Первым поднял эту тему, и не кто не +.
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    капустко
    1437552887
    Да уж...
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    ologreds
    1694997578
    numo436209
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