Хозин: «Кубань» почти не создала моментов у ворот «Урала»

Защитник «Урала» Владимир Хозин подвел итог матча первого тура чемпионата России с «Кубанью». Екатеринбургская команда одержала победу в Краснодаре со счетом 2:0.

«В первом тайме мы много моментов не забили. Хорошо играли через фланги, много прострелов было. Во второй половине… Ну, первый матч после сборов. Все равно эмоционально тяжело и результат довлеет – надо выигрывать. Может, из-за этого подсели.