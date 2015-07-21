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    Хозин: «Кубань» почти не создала моментов у ворот «Урала»

    Защитник «Урала» Владимир Хозин подвел итог матча первого тура чемпионата России с «Кубанью». Екатеринбургская команда одержала победу в Краснодаре со счетом 2:0.

    «В первом тайме мы много моментов не забили. Хорошо играли через фланги, много прострелов было. Во второй половине… Ну, первый матч после сборов. Все равно эмоционально тяжело и результат довлеет – надо выигрывать. Может, из-за этого подсели.
    Тяжело ли было играть против новичков «Кубани»? Не тяжело, они около наших ворот моменты почти не создали. Один стандарт был и все. Поэтому справились с ними наши защитники», – приводит слова Хозина источник.
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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 01:32
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    Комментарии (14)
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    The_BESTolo4b
    1437432206
    Гончаренко будет выше кубани. факт
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    Спартач из Питера
    1437433893
    Гончаренко (глядя на турнирную таблицу): \"Уже можно и закончить чемпионат\"
    Ответить
    ЮЗИК
    1437447074
    Урал жжет!
    Ответить
    tesch
    1437455447
    С победой, Урал!
    Ответить
    Майкл59ru
    1437458962
    Кубань с такой игрой скоро пойдёт на дно,вернее в пердив и даже Андрюшка им не поможет)
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    ДСА
    1437466374
    Играли и правда бездарно.
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    Miha
    1437471976
    Гончаренко все таки красавчик. За короткий период с некоторыми потерями, но команду к началу сезона прокачал☝️
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    капустко
    1437487779
    Дома плохо сыграли конечно же.
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    cska plus
    1437492882
    Ганчаренко здорово наказал Кубань!
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    ologreds
    1694997578
    numo436208
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