«Атлетико» объявил о трансфере Савича

Защитник «Фиорентины» Стефан Савич продолжит карьеру в «Атлетико».
24-летний футболист сборной Черногории подписал 5-летний контракт с клубом из Мадрида.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Савича 12 миллионов евро и отдаст «фиалкам» права на хавбека Марио Суареса.
Напомним, что до переезда в Италию Савич играл за «Борчу», «Партизан» и «Манчестер Сити».
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