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    «Атлетико» объявил о трансфере Савича

    Защитник «Фиорентины» Стефан Савич продолжит карьеру в «Атлетико».

    24-летний футболист сборной Черногории подписал 5-летний контракт с клубом из Мадрида.
    Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Савича 12 миллионов евро и отдаст «фиалкам» права на хавбека Марио Суареса.
    Напомним, что до переезда в Италию Савич играл за «Борчу», «Партизан» и «Манчестер Сити».



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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    21.07.2015 00:36
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    Комментарии (19)
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    The_BESTolo4b
    1437432747
    через год в какой нибудь мешок реал или мешок сити
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    RussianHorse
    1437434707
    Не повелся на бабки запитера.
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    alessios1990
    1437445933
    А ведь его хотел приобрести Зенит! Добротного защитника приобрел Атлетико Мадрид) Скорее всего он будет подменять кого то из основной пары центральных защитников: Хименес - Годин. Удачи черногорцу в Испании!
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    valencia14
    1437465285
    нормальная цена по нынешним временам за крепкого ЦЗ, только непонятно марио вдовесок отдали или в годичную аренду
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    Juventus21
    1437468598
    У фиалок теперь нет толковых центрбеков. А покупки оставляют желать лучшего.
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    MarkN1007
    1437471696
    атлетико одни из самих активних в ето трансферное окно-команда виглядит мощно
    Ответить
    Dead Silence
    1437477415
    довольно таки интересный трансфер
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    starche
    1437484979
    Что-то дороговато.
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    da da da
    1437485545
    Атлетико полностью соответствует статусу главного клуба Мадрида)
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    ologreds
    1694997578
    numo436205
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