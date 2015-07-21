«Атлетико» объявил о трансфере Савича

Защитник «Фиорентины» Стефан Савич продолжит карьеру в «Атлетико».

24-летний футболист сборной Черногории подписал 5-летний контракт с клубом из Мадрида.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» заплатит за Савича 12 миллионов евро и отдаст «фиалкам» права на хавбека Марио Суареса.