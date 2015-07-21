Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сыграет за «Эвертон» в матче в честь Данкана Фергюсона – бывшего игрока «ирисок», выступавшего за клуб на протяжении десяти лет. 2 августа «Эвертон» сыграет с «Вильярреалом» на стадионе «Гудисон Парк».

«В молодости Данкан Фергюсон был для меня настоящим героем. Не могу придумать наилучшего способа отблагодарить его за всe, что он для меня сделал, чем сыграть в матче в честь Данкана. Без его поддержки я бы, возможно, уже давно закончил с футболом», – цитирует Руни официальный сайт «Эвертона».