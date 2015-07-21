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    • Руни сыграет за «Эвертон» в матче в честь Данкана Фергюсона

    Руни сыграет за «Эвертон» в матче в честь Данкана Фергюсона

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сыграет за «Эвертон» в матче в честь Данкана Фергюсона – бывшего игрока «ирисок», выступавшего за клуб на протяжении десяти лет. 2 августа «Эвертон» сыграет с «Вильярреалом» на стадионе «Гудисон Парк».

    «В молодости Данкан Фергюсон был для меня настоящим героем. Не могу придумать наилучшего способа отблагодарить его за всe, что он для меня сделал, чем сыграть в матче в честь Данкана. Без его поддержки я бы, возможно, уже давно закончил с футболом», – цитирует Руни официальный сайт «Эвертона».
    Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2015 00:27
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    Комментарии (22)
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    112910415
    1437456862
    хвала ему!
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    George-CFC
    1437458453
    Зря такую дату выбрали. 2 августа будет ажиотаж вокруг шилда. Но увидеть Руни в родной форме тоже интересно. Рунька станет на один вечер синим.
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    n1ger0k
    1437466670
    Уважение превыше всего.
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    Mr_Tim
    1437468675
    Ого Руни уже 11 лет как манк))) время летит, впечатляет! трибуны Эвертона все же должны без свиста обойтись.
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    Zenit-84
    1437470872
    Посмотрим
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    mordvin60
    1437474787
    Красиво...
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    sir_Alex
    1437487515
    Тема!
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437508058
    круто
    Ответить
    nintend0
    1437543609
    матч памятный, надеюсь освистывать не будут.
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    ologreds
    1694997578
    numo436204
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