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    «Рубин» просит 3,5 млн евро за Кверквелию

    Казанский футбольный клуб «Рубин» просит у турецкого «Трабзонспора» 3,5 миллиона евро за переход грузинского защитника Соломона Кверквелии, сообщает источник.

    По данным издания, руководство турецкого клуба надеется добиться снижения суммы трансфера Кверквелии. В приобретении 23-летнего грузинского футболиста лично заинтересован главный тренер «Трабзонспора» Шота Арвеладзе.
    В прошедшем сезоне Кверквелия забил один гол в 33 матчах за «Рубин».
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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 23:39
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    Комментарии (31)
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    Ichkeria
    1437483119
    Мало, просите 10
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    89170513876
    1437486059
    Продайте в Динамо за 8 млн.
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    Чист
    1437488791
    ну как я и раньше писал любого продадут все на это построено
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    Зенит это Халк
    1437493756
    Нормально когда игроки продаются , Зенит за последние 7 лет никого не продал , ну разве что Бруно Алвеш продали за 5 млн , а купили за 30 млн !
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    Garik 1987
    1437496063
    Жаль если продадут
    Ответить
    Верг
    1437496294
    рубин продолжает разворовываться, лучшего защитника отдают помимо наваса
    Ответить
    mrk
    1437499460
    Нападающих с гулькин нос, ещё и без защиты остаться! Это у н х оптимизацией называется.
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    ferrari8
    1437505069
    Никто никого не отдает, успокойтесь. Утка породистая
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    забайкальский армеец
    1437555326
    Смысл продавать нормального защитника ,собираясь играть в ЛЕ.
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    ologreds
    1694997580
    numo436200
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