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    • Карпин: «Из всех команд, где раньше работал, с «Торпедо» сложнее всего»

    Карпин: «Из всех команд, где раньше работал, с «Торпедо» сложнее всего»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выездного матча третьего тура ФНЛ с тульским «Арсеналом» (0:0). До прихода в «Торпедо» Карпин возглавлял «Спартак» и «Мальорку».

    «Тяжелый матч. Для нас он стал самым тяжелым из трех стартовых, особенно в первом тайме. Не получалась игра с мячом. Тяжело обороняться, когда мяч совсем не держится. Во втором тайме успокоились. Может быть, в первой половине игры немного испугались. Во втором тайме мяч через раз начал держаться. Игра чуть-чуть изменилась. Радует, что ребята сыграли «на ноль» третью игру на выезде – это придаст уверенности.
    Естественно, из всех команд, где я раньше работал, сложнее всего с «Торпедо». 10 июля собрались игроки, 11-го провели первую тренировку, 12-го уже первая игра. Куда уж сложнее. Заявили всех за минуту до начала. Я уже летал в Армавир, посмотрел. Конечно, надо улучшать поле. Не самые лучшие условия. Надеюсь, агрономы улучшат его качество», – цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 23:04
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    Комментарии (62)
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    ДАША Д
    1437482767
    Похоже у Карпина суперигроки.
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    забайкальский армеец
    1437483408
    Пока не плохо у Валеры получается,три выездных игры и все на ноль.
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    Российский болельщеК
    1437487158
    хорошая защита. Можно кого-нибудь в сборную взять.
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    pereletnii
    1437487765
    Валера ваще чувак не простой
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    Rad Meat
    1437489448
    Удачи в Торпедо... хорошее начало... буду следить...
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    нoГГано
    1437541903
    Если Валерик и тут не осилит,плакала его тренерская карьера
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    Ichkeria
    1437565999
    не понимаю болельшиков Спартака которые пытаются шутить над Карпиным))
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    Шкумат
    1437719920
    Удачи \"Торпедо\" Ар и Валерию Карпину в совместной работе!
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    Aris
    1438844226
    Что? Работать нужно???
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    ologreds
    1694997580
    numo436197
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