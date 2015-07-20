Карпин: «Из всех команд, где раньше работал, с «Торпедо» сложнее всего»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выездного матча третьего тура ФНЛ с тульским «Арсеналом» (0:0). До прихода в «Торпедо» Карпин возглавлял «Спартак» и «Мальорку».
«Тяжелый матч. Для нас он стал самым тяжелым из трех стартовых, особенно в первом тайме. Не получалась игра с мячом. Тяжело обороняться, когда мяч совсем не держится. Во втором тайме успокоились. Может быть, в первой половине игры немного испугались. Во втором тайме мяч через раз начал держаться. Игра чуть-чуть изменилась. Радует, что ребята сыграли «на ноль» третью игру на выезде – это придаст уверенности.
Естественно, из всех команд, где я раньше работал, сложнее всего с «Торпедо». 10 июля собрались игроки, 11-го провели первую тренировку, 12-го уже первая игра. Куда уж сложнее. Заявили всех за минуту до начала. Я уже летал в Армавир, посмотрел. Конечно, надо улучшать поле. Не самые лучшие условия. Надеюсь, агрономы улучшат его качество», – цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.
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