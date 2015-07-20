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    ФНЛ. «Торпедо» и «Арсенал» заработали по одному очку

    Армавирское «Торпедо» под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с тульским «Арсеналом» счет на табло остался нулевым.
    20 июля. Тула. Стадион «Арсенал»
    Арсенал (Тула) – Торпедо (Армавир) – 0:0
    Арсенал: Котов, Денисов, Калешин, Тесак, Хагуш, Федотов (Маслов, 62, Дудолев, 78), Деобальд (Стародуб, 47), Кашчелан, Рыжков, Стеклов, Кутьин.
    Торпедо: Комаров, Алексанян, Мирошниченко, Дугалич, Морозов, Джакарва (Пилиев, 58), Чежия, Геперидзе (Михеев, 77), Хурцидзе, Амбарцумян, Васильев (Воронкин, 64)
    Предупреждения: Дугалич, 44; Хагуш, 66; Воронкин, 73.
    Судья: Сергей Куликов (Саранск).
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    20.07.2015 21:02
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    Комментарии (24)
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    NeiSeS
    1437422156
    ахаха) валера сам не понимает наверн, как его команда после 3 матчей на выезде ни разу не пропустила))) в спартаке ему такое и не снилось)
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    abrek123
    1437422506
    Да у валеры там работы много.. плохого не чего не могу сказать за день до начала сезона пришел в команду тренер 10 дней назад, помощники только кажись с испании его пришли..вот после половины сезона если так и будут играть то можно что-то и начинать писать)))пока там все плохо одни потери не точные передачи понимания нет стоят все около штрафной и на отбой играют...
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    kkomov
    1437423352
    футбольный бендер ставит автобус!)))
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    auersmacher
    1437423906
    Молодец, Валера! Верим! :-)
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    kkomov
    1437424013
    расписали ничейку
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    DIDI 23
    1437424552
    Не спешное начало.
    Ответить
    112910415
    1437455559
    какой-нибудь рекорд случится непременно!
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    New_Look
    1437459263
    Моуриньо в экстазе от игры Торпедо! А если серьезно - кто ожидал от них 3 очка в 3 гостевых???
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    Krasnodar 123
    1437557413
    Молодец Валэрис!
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    ologreds
    1694997580
    numo436189
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