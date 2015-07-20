ФНЛ. «Торпедо» и «Арсенал» заработали по одному очку

Армавирское «Торпедо» под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с тульским «Арсеналом» счет на табло остался нулевым.
20 июля. Тула. Стадион «Арсенал»
Арсенал (Тула) – Торпедо (Армавир) – 0:0
Арсенал: Котов, Денисов, Калешин, Тесак, Хагуш, Федотов (Маслов, 62, Дудолев, 78), Деобальд (Стародуб, 47), Кашчелан, Рыжков, Стеклов, Кутьин.
Торпедо: Комаров, Алексанян, Мирошниченко, Дугалич, Морозов, Джакарва (Пилиев, 58), Чежия, Геперидзе (Михеев, 77), Хурцидзе, Амбарцумян, Васильев (Воронкин, 64)
Предупреждения: Дугалич, 44; Хагуш, 66; Воронкин, 73.
Судья: Сергей Куликов (Саранск).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!