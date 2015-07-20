ФНЛ. «Торпедо» и «Арсенал» заработали по одному очку

Армавирское «Торпедо» под руководством Валерия Карпина вновь сыграло вничью. В матче с тульским «Арсеналом» счет на табло остался нулевым.

20 июля. Тула. Стадион «Арсенал»

Арсенал (Тула) – Торпедо (Армавир) – 0:0

Арсенал: Котов, Денисов, Калешин, Тесак, Хагуш, Федотов (Маслов, 62, Дудолев, 78), Деобальд (Стародуб, 47), Кашчелан, Рыжков, Стеклов, Кутьин.

Торпедо: Комаров, Алексанян, Мирошниченко, Дугалич, Морозов, Джакарва (Пилиев, 58), Чежия, Геперидзе (Михеев, 77), Хурцидзе, Амбарцумян, Васильев (Воронкин, 64)

Предупреждения: Дугалич, 44; Хагуш, 66; Воронкин, 73.

