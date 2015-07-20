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    Кришито хочет уйти из «Зенита»

    Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито выразил желание покинуть клуб в ходе нынешнего трансферного окна.

    Такое решение 28-летнего футболиста обусловлено тем, что из-за недавно принятого в РФПЛ лимита на легионеров «6+5» ему может не оказаться места в стартовом составе команды. Кроме того, усугубит ситуацию для Кришито и то, что петербуржцы не оставляют попыток приобрести португальского полузащитника Жоау Моутинью.

    Напомним, что не так давно итальянец продлил контракт с «Зенитом» до лета 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 20:12
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    Комментарии (92)
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    kutnik64
    1437448693
    беги кришито,беги!!!
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    Супервайзер
    1437454647
    Вот и Кришито...
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    112910415
    1437455400
    не верю
    Ответить
    забайкальский армеец
    1437456332
    Правильно Доменико,стыдно блин играть в одной команде с падунками и выигрывать за счёт Мешковых.
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    B-E-S
    1437459024
    Есть Ансальди, для Зенита не критично...
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    Moskwich
    1437465577
    Удачи Доменико независимо от того останется он в команде или нет.Успехрв в его футбольной карьере.
    Ответить
    Zёnя
    1437477221
    Разве у Доменико есть основания волноваться о месте в стартовом составе? Если он действительно хочет уйти, то, скорее всего, на это есть какие-то иные причины, о которых мы ничего не знаем...
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    iBragim2102
    1437497339
    Талант Вилаша-Бомжа куда-то испарился, после введения лимита на легионеров.
    Ответить
    Toxa 87
    1437585672
    совсем с крышы то слетел? играй и не вы..вайся)
    Ответить
    ologreds
    1694997580
    numo436187
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