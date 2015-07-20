«Атлетико» арендует Филипе Луиса

Защитник «Челси» Филипе Луис продолжит карьеру в «Атлетико».
Арендное соглашение 29-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитано на 1 год. «Атлетико» заплатит за игрока 3 миллиона евро. В контракте также предусмотрена возможность продления аренды еще на один сезон. В четверг футболист пройдет медосмотр в Испании.
Таким образом, Луис возвращается в «Атлетико» через год после перехода в «Челси».
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