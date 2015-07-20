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    «Атлетико» арендует Филипе Луиса

    Защитник «Челси» Филипе Луис продолжит карьеру в «Атлетико».

    Арендное соглашение 29-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитано на 1 год. «Атлетико» заплатит за игрока 3 миллиона евро. В контракте также предусмотрена возможность продления аренды еще на один сезон. В четверг футболист пройдет медосмотр в Испании.
    Таким образом, Луис возвращается в «Атлетико» через год после перехода в «Челси».

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    Источник: Sports.ru

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    20.07.2015 19:52
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    Комментарии (28)
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    andreyd57
    1437416615
    И стоило переходить в Челси?! Хотя не пойму почему Жозе ему место в команде не нашел?
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    Tonik-ID
    1437416954
    Добро пожаловать домой Фелипе! Пишут что Савич так же одной ногой в Атлетико, а Марио Суарес отправляется в аренду Фиорентину. Вот и славненько) Усиления по всем проблемным позициям. Браво руководству.
    Ответить
    miggel
    1437419073
    И нужно было выхватывать человека из Атлетико, где у него было все устаканено только для того, чтобы быть на подхвате у Аспиликуэты? Порой умом Моура не понять...
    Ответить
    AlexBerg
    1437420670
    Физрук и его запоганил
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    George-CFC
    1437420686
    Разные источники говорят о разных сделках, надо подождать. Надеюсь все таки продажа за 11 млн фунтов
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    Die Roten
    1437421390
    лучше бы продали обратно.
    Ответить
    nintend0
    1437423774
    Походу Стоунса взяли , раз Луиса отпускают.
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    Apsny
    1437423963
    Зачем приобретали?
    Ответить
    alessios1990
    1437446988
    И будет у Атлетико Мадрид конкуренция на левом фланге обороны в лице двух бразильцев: Сикейры и Филипе Луиса)
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    ologreds
    1694997580
    numo436185
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