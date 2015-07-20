Маслов: «Легионеры приехали в Россию играть в футбол — вот пусть и играют»

Бывший футболист московского «Динамо» Валерий Маслов раскритиковал поведение легионеров санкт-петербургского «Зенита» Халка и Акселя Витселя в воскресном матче первого тура.
«Легионеры «Зенита» постоянно спорили с судьей, а это недопустимо. Иностранные футболисты слишком много себе позволяют. Халк всю игру доказывал что-то арбитру, на каком языке – непонятно. Аксель Витсель от него тоже не отставал. Они сюда приехали в футбол играть, а не устанавливать свои порядки. Вот пусть и играют. Тот же Матье Вальбуэна заявил в интервью, что пойдeт к начальству говорить об усилении команды. Разве он имеет на это право? Его взяли игроком, а не экспертом. В матче против «Зенита» он был одним из слабейших в своей команде. На его фоне Антон Соснин и вся динамовская молодежь смотрелась увереннее», – заявил Маслов.
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