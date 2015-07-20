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    • Маслов: «Легионеры приехали в Россию играть в футбол — вот пусть и играют»

    Маслов: «Легионеры приехали в Россию играть в футбол — вот пусть и играют»

    Бывший футболист московского «Динамо» Валерий Маслов раскритиковал поведение легионеров санкт-петербургского «Зенита» Халка и Акселя Витселя в воскресном матче первого тура.
    «Легионеры «Зенита» постоянно спорили с судьей, а это недопустимо. Иностранные футболисты слишком много себе позволяют. Халк всю игру доказывал что-то арбитру, на каком языке – непонятно. Аксель Витсель от него тоже не отставал. Они сюда приехали в футбол играть, а не устанавливать свои порядки. Вот пусть и играют. Тот же Матье Вальбуэна заявил в интервью, что пойдeт к начальству говорить об усилении команды. Разве он имеет на это право? Его взяли игроком, а не экспертом. В матче против «Зенита» он был одним из слабейших в своей команде. На его фоне Антон Соснин и вся динамовская молодежь смотрелась увереннее», – заявил Маслов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 18:15
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    Комментарии (72)
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    alessios1990
    1437447531
    Просто Витсель и Халк иногда считают, что им все можно! Бразилец недавно высказался, что в России остро стоит проблема с расизмом и ее нужно постараться решить до ЧМ-2018. Он бы так не сказал, если бы не тот памятный эпизод с Матюнином в матче против Мордовии в прошлом сезоне)
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    Блоссия
    1437454495
    За разговоры с судьей на поле - строго наказывать. Правила позволяют это делать. Халку бы помолчать. Все еще помнят его поклёп на судью Матюнина, что и было установлено комиссией по этике. А ведь обвинял он судью в расизме. Еще тогда надо было наказать Халка за лжесвидетельство.
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    3емлянин
    1437455700
    По делу разнос ААААА Ха Ха Ха :~))
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    забайкальский армеец
    1437457301
    Ничего удивительного нет, что Хульки и другие игроки Зинки постоянно махали руками апеллируя судье,чётко было видно ,что Путинградцы готовы хуже Динамовцев и вполне могли крупно проиграть .Но Мешков вовремя подоспел с липовым пеналем и убил всю игру спасая Зенид.
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    ФорвардЪ
    1437472619
    так в России любят перед иностранцами на цыпочках бегать, вот они и наглеют! думают Оо приехал из за границы значит человек(!), не то что русское быдло, и давай перед ним скакать, чутли не zad лизать готовы!
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    ТОС
    1437535160
    желчью своей захлебнитесь,завистники!!!
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    ТОС
    1437535447
    есть леги и получше и профессиональней многих наших и более преданы клубу и футболу,такие как : Данни,Ломбертс,Гарай,был у нас еще такой Ширл и т.п А Халк и нас бесит,он лично приглашал бездаря-боаша и вместе с ним беспределят в Зените.
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    ТОС
    1437535811
    но больший вред приносят не только они,а всякие журналюги,судейки и коментаторы ,это они лижут ...всяким ..... и несут всякий бред якобы от нашего имени. рфс и кдк вообще плевать на болельщиков их кроме денег -ничего не интересует...
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    50лет за Динамо
    1437538391
    Ворчун)
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    ologreds
    1694997580
    numo436179
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