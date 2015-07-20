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    «Ювентус» подтверждает уход Видаля

    Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта объявил, что полузащитник команды Артуро Видаль этим летом клуб покинет. С огромной долей вероятности чилиец пополнит немецкую «Баварию».
    «Футбол — это бизнес, здесь все меняется за минимальные отрезки времени. Поэтому иногда приходится расставаться с футболистами. Переход Артуро будет завершен совсем скоро. Пользуясь случаем, благодарю всех летом покинувших нас игроков за большой вклад в развитие «старой синьоры», – сказал функционер.

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    Источник: Football Italia

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    20.07.2015 18:07
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    Комментарии (57)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Agro1987
    1437419279
    Жаль. Прекрасный игрок и боец. Баварию поздравляю с великолепным приобретением. Швайнштайгера теперь забыть будет легче, чем это могло показаться раньше!!!
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    sir_Alex
    1437419981
    Констатация факта
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    AlexBerg
    1437420816
    Не плачьте, фанаты Арсенал, может когда-нибудь повезёт с нормальным игроком
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    Zely
    1437421413
    Жаль, что уходит, вдвойне жаль, что в Баварию. лучше уж в МЮ
    Ответить
    Amiqo
    1437424492
    «Манчестер Юнайтед» готовит предложение о трансфере нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Сообщается, что манкунианцы готовы заплатить за форварда сборной Германии 100 миллионов евро. Самому игроку будет предложен контракт на 5 лет.
    Ответить
    Amiqo
    1437424706
    Боатенг: «Я хочу брать на себя ответственность» В интервью Bild Джером Боатенг рассказал об Артуро Видале, ожиданиях от поездки в Китай и своем положении в команде. BIld: Господин Боатенг, почему подписание контракта с Артуро Видалем так важно для «Баварии»? Джером Боатенг: Сначала, естественно, он должен его подписать... Но, да, он очень хороший игрок первой линии, и конечно, принадлежит к игрокам мирового класса. Bild: Какой он игрок? Боатенг: Артуро абсолютно агрессивен! Он всегда играет на полную катушку, и из тех игроков, кто может дать толчок команде, когда что-то идет не так, как следует. Bild: А что Вы дадите команде в новом сезоне? Боатенг: Прежде всего, производительность! Но также я хочу отдавать больше на поле и вне его. Надеюсь, с моим возрастом и опытом, это мне хорошо удастся. Я хочу брать на себя ответственность! Bild: Что Вы думаете о туре в Китай? Боатенг: Три года назад я с \"Баварией\" уже был в Китае. Поэтому немного знаю эту страну. Но на этот раз поездка будет намного длиннее. Я думаю, что это будет интереснее, потому что мы посетим три города. Bild: Каковы Ваши ожидания от этих девяти дней в Пекине, Шанхае и и Гуанчжоу? Боатенг: Прежде всего, от этой поездки я жду, что мы сплотимся как команда. И что мы будем здесь упорно тренироваться для супер старта сезона. Bild: Будет ли баланс между маркетинговыми мероприятиями и хорошей подготовкой к сезону? Боатенг: Посмотрим. Но я думаю, что все будет хорошо организовано, и мы получим лучшие условия для того, чтобы хорошо тренироваться и провести хорошие игры.
    Ответить
    Amiqo
    1437424739
    Пресс-конференция с Гвардиолой и Мюллером Мюллер: \"Пребывание здесь доставляет всей команде большое удовольствие. Нас великолепно принимают. Мой китайский пока оставляет желать лучшего. Я могу сказать ni hao, вот пожалуй и всё. Нужно будет над этим поработать\". Гвардиола: \"Во вторник нам предстоит новая хорошая проверка. \"Интер\" - великая европейская команда. Мануэль Нойер и Марио Гётце скорее всего сыграют, Хави Мартинес нет, ему ещё необходимо время\".
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    ceret
    1437431963
    Боатенг: «Я хочу брать на себя ответственность» а как он упал перед Месси,когда он забил 2 гол в 1\2ЛЧ 2015 ЗАШИТНИК
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    alessios1990
    1437447230
    Ну вот и славно! Ждем с нетерпением Воина в Баварии Мюнхен) Первый отличный трансфер этого лета! Дуглас Коста все таки еще не факт, что заиграет.
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    ologreds
    1694997580
    numo436178
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