«Ювентус» подтверждает уход Видаля

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта объявил, что полузащитник команды Артуро Видаль этим летом клуб покинет. С огромной долей вероятности чилиец пополнит немецкую «Баварию».
«Футбол — это бизнес, здесь все меняется за минимальные отрезки времени. Поэтому иногда приходится расставаться с футболистами. Переход Артуро будет завершен совсем скоро. Пользуясь случаем, благодарю всех летом покинувших нас игроков за большой вклад в развитие «старой синьоры», – сказал функционер.
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