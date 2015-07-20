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    Комик сорвал пресс-конференцию Блаттера

    Известный комик Ли Нельсон стал главным героем понедельничной пресс-конференции президента ФИФА Зеппа Блаттера, которая проходила в Цюрихе. В ее начале молодой человек подошел к швейцарцу с пачкой денег, а затем в эффектном стиле ее рассыпал над функционером. Продолжение мероприятия было сочтено невозможным.
    В понедельник стало известно, что свои президентские функции Блаттер будет выполнять до 26-го февраля следующего года.


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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 17:13
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    Комментарии (177)
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    Akatsuki72
    1437457744
    Проплаченый недоюморист-[Соблюдайте правила] считает что это смешно? Да Блаттер, своим \"надо прибраться\" и то насмешил куда больше!
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    Зенит это Халк
    1437457785
    Кто же бросит Мутко фальшивые доллары ?
    Ответить
    Planet Georgia
    1437459362
    ))))))
    Ответить
    etopimp
    1437459968
    Респект комику за такой поступок.
    Ответить
    TihonAlt
    1437459985
    Блаттер обиделся, что купюры были фальшивыми?:)
    Ответить
    3емлянин
    1437462852
    Тошнотик нашёл над кем насмехаться, над стариком Фу, позорище, cыкливoe ...
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437470696
    пиарится
    Ответить
    inz87
    1437470781
    да какой это комик, так недотролль
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437476303
    Глупо
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    ologreds
    1694997580
    numo436173
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