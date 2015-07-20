ФНЛ. «Балтика» не удержала победу в Красноярске

Калининградская «Балтика» в матче третьего тура ФНЛ сыграла вничью с «Енисеем» и не смогла продолжить свою победную поступь.
20 июля. Красноярск. Стадион «Центральный»
Енисей (Красноярск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сердюк, 61; 1:1 – Низамутдинов, 90+2.
Енисей: Шелия, Климов, Васильев, Богдан (Алиев, 44), Магадиев (Качан, 46), Шабаев, Гультяев (Исаев, 60), Лешонок (Рыжов, 72), Иванов, Лескано, Низамутдинов.
Балтика: Рогачев, Цуканов, Запрудских, Каленкович, Овсиенко, Макарчук (Тимофеев, 90+1), Гелоян, Ланин, Цимбал, Глушков (Земченков, 58 (Постаногов, 83)), Сердюк (Рябокобыленко, 71).
Предупреждение: Исаев, 78..
Судья: Андрей Фисенко (Владивосток).
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