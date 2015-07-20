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    ФНЛ. «Балтика» не удержала победу в Красноярске

    Калининградская «Балтика» в матче третьего тура ФНЛ сыграла вничью с «Енисеем» и не смогла продолжить свою победную поступь.
    20 июля. Красноярск. Стадион «Центральный»
    Енисей (Красноярск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 – Сердюк, 61; 1:1 – Низамутдинов, 90+2.
    Енисей: Шелия, Климов, Васильев, Богдан (Алиев, 44), Магадиев (Качан, 46), Шабаев, Гультяев (Исаев, 60), Лешонок (Рыжов, 72), Иванов, Лескано, Низамутдинов.
    Балтика: Рогачев, Цуканов, Запрудских, Каленкович, Овсиенко, Макарчук (Тимофеев, 90+1), Гелоян, Ланин, Цимбал, Глушков (Земченков, 58 (Постаногов, 83)), Сердюк (Рябокобыленко, 71).
    Предупреждение: Исаев, 78..
    Судья: Андрей Фисенко (Владивосток).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2015 16:58
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    301ый спартанец
    1437401185
    Ладно хоть отскочили и то слава богу
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    pickapick
    1437402748
    Хоть очко заработал Красноярск! Первое!
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    New_Look
    1437403723
    центральный матч тура не этот, все внимание к Туле!
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    wecunu
    1437404928
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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    Zenit-84
    1437406142
    Обидно
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    Miha
    1437406247
    Что то мне подсказывает что мы в этом сезоне за выживание будем бороться☝️
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    sir_Alex
    1437412243
    \"Балтики\" не хватило
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    ORFEI
    1437423291
    Упустили победу - очень жаль!
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    ologreds
    1694997580
    numo436172
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