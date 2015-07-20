Колосков: «Комментируя эпизод с Фримпонгом, Халк лезет не в свое дело»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на слова игрока «Зенита» Халка, который сегодня заявил, что недавний инцидент с удалением футболиста «Уфы» Эммануэля Фримпонга продемонстрировал острую проблему расизма в России и что это станет проблемой в свете Чемпионата мира — 2018.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Халк однозначно лезет не в свое дело. Его задача – выходить на поле и забивать голы. Его однажды вроде что-то подобное коснулось. Имею в виду инцидент с арбитром Алексеем Матюниным. Каждый тогда разговаривал на своем языке – один на португальском, другой на ломаном английском… В результате ничем их спор не закончился. Думаю, руководители клуба должны подсказать футболисту, чтобы он занимался своим прямым делом, а не фантазировал или нагнетал ситуацию по поводу тех эпизодов, свидетелями которых он не являлся», – заявил Колосков.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!