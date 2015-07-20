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    • Колосков: «Комментируя эпизод с Фримпонгом, Халк лезет не в свое дело»

    Колосков: «Комментируя эпизод с Фримпонгом, Халк лезет не в свое дело»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на слова игрока «Зенита» Халка, который сегодня заявил, что недавний инцидент с удалением футболиста «Уфы» Эммануэля Фримпонга продемонстрировал острую проблему расизма в России и что это станет проблемой в свете Чемпионата мира — 2018.
    «Халк однозначно лезет не в свое дело. Его задача – выходить на поле и забивать голы. Его однажды вроде что-то подобное коснулось. Имею в виду инцидент с арбитром Алексеем Матюниным. Каждый тогда разговаривал на своем языке – один на португальском, другой на ломаном английском… В результате ничем их спор не закончился. Думаю, руководители клуба должны подсказать футболисту, чтобы он занимался своим прямым делом, а не фантазировал или нагнетал ситуацию по поводу тех эпизодов, свидетелями которых он не являлся», – заявил Колосков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 15:12
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    Комментарии (103)
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    112910415
    1437412418
    всем надо успокоиться
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    Дед Мазая
    1437412483
    Наводить порядок на стадионах дело хлопотное, лучше рты футболистам затыкать. Оно как-то и безопаснее. А шпана то может и у дома подкараулить...
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    energazer
    1437413322
    вот теперь я изменяю своё мнение и становлюсь за лимит на иностранцев . при условии , что иностранцы - негры !
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    моэм
    1437420038
    Выгнать из футбола всех негров,пока не довели нас до кундугура...в стране уже не вздохнуть ни пёрнуть,от этих всех негров-гомиков-правозащитников.
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    Чист
    1437420582
    Ты бы лучше по делу Фримпонга вызказался, а с Халком и без тебя разберутся
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    Bobus
    1437420867
    Мудро. А Халк явно в шубе перегрелся
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    CL2014
    1437443710
    В лицо ему слабо это сказать девка?))
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    graf34
    1437461241
    Дело как раз в том, что сейчас ситуация в футболе не та, что в советское время -некоторые футболисты намного больше получают, чем сам тренер... ну и это привело к тому, что они сильнее вмешиваются во все...а разве ЦСКА наказали не из-за мнения одного футболиста? Так что всем закрывать рот уже не получится...
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    Супервайзер
    1437510550
    Халк, как и многие другие легионеры, готовит почву, чтобы свалить из России. Кому-то не нравится лимит, кому-то расизм, кому-то, что у нас люди в лифтах не здороваются, Всего не счесть. Изменилась экономическая конъюктура, легионеры будут валить. Се ля ви.
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    ologreds
    1694997582
    numo436162
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    Россия
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