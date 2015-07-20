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    Головин и Шейдаев — в десятке лучших игроков Евро-U19

    Футболисты сборной России до 19-и лет Александр Головин и Рамиль Шейдаев вошли в десятку лучших футболистов завершившегося Чемпионата Европы по версии проводящей организации. Первый представляет московский ЦСКА, второй — санкт-петербургский «Зенит». Также в топ-10 вошел украинский игрок «Уфы» Александр Зинченко.
    Напомним, что сборная России в финале соревнований уступила испанцам со счетом 0:2.

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    Источник: УЕФА

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    20.07.2015 14:20
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    Комментарии (35)
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    клм 868
    1437400022
    главное не останавливаться на достигнутом как многие наши игроки.
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    Российский болельщеК
    1437400466
    да, вот и я говорю: в матче Испания-Россия победила Украина.
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    DeR_Fan
    1437402974
    Вот кстати Чернова бы и может Гулиева....Митрюшкин до Испании играл отвратно имхо
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    wecunu
    1437405329
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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    Miha
    1437406424
    Шейдаев с Головиным в этом сезоне вполне могут в основе своих клубов засветиться из-за лимита☝️
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    neomessi
    1437410301
    удачи парням, не надо останавливаться.
    Ответить
    112910415
    1437412090
    хорошо, отлично!
    Ответить
    Zivs
    1437414911
    молодцы!
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    Pleafant
    1437424210
    В этих списках отдают всем сёстрам по серьгам,по квоте,согласно рейтинга.Фамилии дают тренеры.
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    ologreds
    1694997582
    numo436158
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