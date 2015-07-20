Головин и Шейдаев — в десятке лучших игроков Евро-U19

Футболисты сборной России до 19-и лет Александр Головин и Рамиль Шейдаев вошли в десятку лучших футболистов завершившегося Чемпионата Европы по версии проводящей организации. Первый представляет московский ЦСКА, второй — санкт-петербургский «Зенит». Также в топ-10 вошел украинский игрок «Уфы» Александр Зинченко.





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