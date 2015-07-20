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    • Рыжиков в игре с ЦСКА побил рекорд сейвов прошлого сезона РФПЛ

    Рыжиков в игре с ЦСКА побил рекорд сейвов прошлого сезона РФПЛ

    Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков в недавней игре первого тура РФПЛ против ЦСКА совершил одиннадцать «спасений» своих ворот.
    В прошлом сезоне ни один голкипер не делал за один матч сейвов больше, поэтому у футболиста из Татарстана есть шансы стать лучшим по этому показателю и в нынешнем чемпионате.

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    Источник: Twitter

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    20.07.2015 13:41
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    Комментарии (67)
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    kikule
    1437427882
    да,12-0 должно было быть...
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    kikule
    1437428115
    у3дачи в л е !
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    Tajfun
    1437429634
    Директор «Мордовии»: «По аренде Панченко все пока в стадии вопроса» Директор «Мордовии» Владимир Бибиков подтвердил интерес саранского клуба к форварду ЦСКА Кириллу Панченко. «По аренде Панченко все пока в стадии вопроса, но к ЦСКА мы не обращались. Мы исходим из тех возможностей, что у нас есть. Что касается Васина, вопрос по нему не поднимался. Газон? Нам было сделано предварительное замечание. Мы обратились к той компании, которая нам поле стелила, чтобы исправили все недочеты. Вот во вторник комиссия определит, насколько эта компания справилась с этой задачей. Стадион вообще не наш, он муниципальный, мы его тоже арендуем», – сказал Бибиков.
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    Tajfun
    1437430681
    Зоран Тошич: Алексей Березуцкий заменил в основе Василия? Я не вижу разницы между ними Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями от победного матча (1:0) первого тура Премьер-Лиги с «Рубином» и прокомментировал тот факт, что в стартовом составе красно-синих Василия Березуцкого заменил его брат Алексей Березуцкий. «Забить «Рубину» было очень тяжело. «Рубин» — хорошая команда, они хорошо оборонялись. У нас было очень много моментов. Хорошо, что в концовке забили. Главное, что выиграли. Мы должны быть довольны. Первая игра, победа, мы на правильном пути. Сказалось ли, что в основном составе вышел Алексей Березуцкий, а не Василий? Я вообще не вижу разницы между Алексеем и Василием», — сказал Тошич в эфире телеканала «Наш футбол».
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    Павлюченко 13
    1437463232
    Чтобы совершить больше сейвов, нужно чтобы хотя бы столько моментов создали.
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    cubuk
    1437479571
    Полностью согласен
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    ФорвардЪ
    1437480326
    велик!
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    кра-син
    1437507333
    А этот Бомбардир,он вообще работает?Там комментарии висят по три часа.
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    Rus 116
    1437556426
    Жалко Серегу ...хотя результат по игре.
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    ologreds
    1694997582
    numo436154
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