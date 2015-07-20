Рыжиков в игре с ЦСКА побил рекорд сейвов прошлого сезона РФПЛ

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков в недавней игре первого тура РФПЛ против ЦСКА совершил одиннадцать «спасений» своих ворот.





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