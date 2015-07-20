Стерлинг: «Не являлся на последние тренировки в «Ливерпуле» из-за диареи»

Новоиспеченный футболист английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заверил, что последние тренировке в «Ливерпуле», своем бывшем клубе, он пропустил по причине болезни.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Я тогда не притворялся больным. Перед тренировкой у меня разболелся в раздевалке живот. Но потом это занятие было отработано. Затем у меня началась диарея. Врач рекомендовал не контактировать с партнерами, поэтому пришлось сидеть дома. Потом вернулся к работе. То есть я делал все именно так, как велел доктор», – поведал Стерлинг.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!