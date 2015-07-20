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    • Стерлинг: «Не являлся на последние тренировки в «Ливерпуле» из-за диареи»

    Стерлинг: «Не являлся на последние тренировки в «Ливерпуле» из-за диареи»

    Новоиспеченный футболист английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заверил, что последние тренировке в «Ливерпуле», своем бывшем клубе, он пропустил по причине болезни.
    «Я тогда не притворялся больным. Перед тренировкой у меня разболелся в раздевалке живот. Но потом это занятие было отработано. Затем у меня началась диарея. Врач рекомендовал не контактировать с партнерами, поэтому пришлось сидеть дома. Потом вернулся к работе. То есть я делал все именно так, как велел доктор», – поведал Стерлинг.

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    Источник: Manchester Evening News

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    20.07.2015 13:18
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    Комментарии (63)
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    Это_же_Энфилд
    1437406455
    От счастья стал жевать бабло, потом живот скрутило, далее пурген и пурга после пургена, кароч он был в плену у унитаза.
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    Barsafob
    1437407245
    [непечатное слово ]о черно[Соблюдайте правила ]я а не человек.
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    roman230582
    1437408287
    Зачем такие подрбности
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    Hako-Ly
    1437408550
    Аххах, ср*л банкнотами))
    Ответить
    112910415
    1437411751
    короче, на команду свою на... !
    Ответить
    старина
    1437416788
    Тема СУПЕР!!!)))))
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    aviciii
    1437475614
    хххахахаха не контактировать с партнерами )) короче не дал обо*рать их еще и физически )) словами уже полил своей \"диареей\"
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    mphuZ
    1437479093
    При диареи главное не простудиться!
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    скаузерр
    1437539847
    удачи в мс!
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    ologreds
    1694997582
    numo436152
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