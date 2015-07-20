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    Гарай хочет остаться в Санкт-Петербурге

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай заверил, что не планирует в ближайшее время покидать клуб, несмотря на интерес к своей персоне со стороны «Милана».
    «С первого дня как я нахожусь в «Зените», мне здесь все нравится. Безусловно, я хочу остаться в команде, поскольку у меня впереди еще четыре года контракта. В Санкт-Петербурге комфортно и мне, и моей семье», – сказал аргентинец.

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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 12:59
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    Комментарии (119)
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    Payet
    1437398798
    Бабло костей не ломит
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    MrVanes-Zenit
    1437402105
    Ослепительный игрок
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    95-shishani-95
    1437405003
    Санкт-Петербурге много платят наверное!
    Ответить
    wecunu
    1437405274
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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    КержаковНа
    1437406129
    Гарай хочет постоянно участвовать в полуфинале ЛЧ...
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    pereletnii
    1437407908
    Отлично. Поросята и прочии млекопитающие могут облегченно сходтть под себя
    Ответить
    112910415
    1437411598
    а не хотел когда-то...
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    колпанколпан
    1437415023
    Лучший игрок Зенита.
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    Real chempion
    1437417172
    Конечно, с такой зарплатой и отношением. Но стоит честно сказать, что он это всё заслуживает. Пожалуй лучший ЦЗ в нашем чемпионате.
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    ologreds
    1694997582
    numo436149
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