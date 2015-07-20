Гарай хочет остаться в Санкт-Петербурге

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай заверил, что не планирует в ближайшее время покидать клуб, несмотря на интерес к своей персоне со стороны «Милана».





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