Карпин: «Комплектование «Торпедо» – сюжет для отдельной книги»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как происходило формирование его команды перед текущим сезоном ФНЛ.

«Вспоминая всe это, понимаю, что сюжет для отдельной книги уже готов. 10-го числа мы с десятью футболистами «Улисса» приехали в Новогорск, где нас ожидали ещe человек пять-шесть. Днем провели восстановительную тренировку, отработали игру в обороне. На следующий день снова поработали над тактикой и вылетели в Санкт-Петербург. 12-го – матч с «Зенитом-2». Перед разминкой объявил основной состав, мы вышли на поле, а когда вернулись в раздевалку, нам сказали: «Пока заявили только восемь человек». Причем четверо из них должны были начинать игру в запасе. В итоге ждали до последнего, и где-то за пять минут до стартового свистка футболистов все-таки успели заявить и разрешили выпустить на поле тех, кого изначально планировал», – поведал наставник.