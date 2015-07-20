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    • Карпин: «Комплектование «Торпедо» – сюжет для отдельной книги»

    Карпин: «Комплектование «Торпедо» – сюжет для отдельной книги»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как происходило формирование его команды перед текущим сезоном ФНЛ.

    «Вспоминая всe это, понимаю, что сюжет для отдельной книги уже готов. 10-го числа мы с десятью футболистами «Улисса» приехали в Новогорск, где нас ожидали ещe человек пять-шесть. Днем провели восстановительную тренировку, отработали игру в обороне. На следующий день снова поработали над тактикой и вылетели в Санкт-Петербург. 12-го – матч с «Зенитом-2». Перед разминкой объявил основной состав, мы вышли на поле, а когда вернулись в раздевалку, нам сказали: «Пока заявили только восемь человек». Причем четверо из них должны были начинать игру в запасе. В итоге ждали до последнего, и где-то за пять минут до стартового свистка футболистов все-таки успели заявить и разрешили выпустить на поле тех, кого изначально планировал», – поведал наставник.
    Сегодня «Торпедо» проведет очередной матч в турнире. Соперник — тульский «Арсенал».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 12:49
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    Комментарии (35)
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    ФК Зенит всея Руси
    1437393880
    Книги, они ведь разные бывают. Максимум что способно увековечить страдания и приключения тренера Волеры - это книжка комиксов с глупыми и прямолинейными персонажами.
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    RomYu
    1437395549
    да, ждём уже мемуары :)
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    диверсант55
    1437398764
    А может он писатель? Валера, настало твоё время!!! Пиши книги!!!
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    creep
    1437401441
    Валера своим присутствием разбавит унылые будни ФНЛ)
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    berda2003
    1437403338
    книга должна называться: \"Как я стал тренером Торпедо\", и в последней главе чуть-чуть о комплектовании состава.
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    ОЛЛС
    1437413057
    Наконец-то!Он нашел себя,у Устиновой и Улицкой появился новый конкурент. Бестселлеры \"Тридцать три очка\" и \"Фалькао к нам не приедет\" разойдутся тысячными тиражами.
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    diktor
    1437413693
    Карпин популярный человек-даже вы слетевшие сюда стервятники -говорите о Карпине ,а не о Торпедо,Пора давно признаться себе,что вы мелкие завистники-и вся ваша жизнь это подленькие коментарии.Пишите что хотите-но кто КАРПИН и кто вы??????????
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    710volk
    1437420510
    так даже проще...
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    KURUM
    1437458653
    Да ну....
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    ologreds
    1694997582
    numo436147
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