Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «МЮ» хочет за Де Хеа Наваса и Рамоса

    Мадридский «Реал» продолжает искать пути приобретения вратаря английского «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. В данный момент переговоры клубов находятся в паузе, но будут, скорее всего, продолжены в следующем месяце. Сообщается, что «красные дьяволы» требуют от «сливочных» либо 40 миллионов евро, либо двух футболистов «Реала» – Кейлора Наваса и Серхио Рамоса. Отметим, что испанский защитник до сих пор пытается согласовать с работодателем условия нового контракта.
    После отъезда из Мадрида Икера Касильяса основным голкипером «Реала» является как раз костариканец Навас.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии (162)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СR7 REAL CR7
    1437409005
    Рамос остается!!
    Ответить
    dimagas1
    1437418162
    Такие запросы однако)))
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437420362
    круто
    Ответить
    рус фан
    1437433773
    В МЮ люди хотят слишком много за кипера с годом контракта. Реал уже имеет двух вратарей, так что подобные заявления Англичан вызывают просто усмешку.
    Ответить
    dj45
    1437434576
    Наваса и 15 лямов
    Ответить
    dj45
    1437434731
    Сообщается, что \"красные дьяволы\" требуют от \"сливочных\" либо 40 миллионов евро, либо двух футболистов \"Реала\" - Кейлора Наваса и Серхио Рамоса. Источник: http://soccer.ru/news/436146.shtml что за бред?Один Рамос больше 40 стоит,а к нему еще Наваса добавили
    Ответить
    моэм
    1437450215
    Ну и Бейла до кучи...чего стесняться?..чего,чего а наглости англичанам не занимать.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437458765
    Рамос 100% останется!
    Ответить
    Ruslan3132
    1437551388
    Во 1х Рамос остается, во 2х он один стоит дороже ДДХ.
    Ответить
    ologreds
    1694997582
    numo436146
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+