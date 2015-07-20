«Монреаль Импакт» вступит в борьбу за Дрогба

«Монреаль Импакт» намерен побороться за нападающего Дидье Дрогба, который в минувшем сезоне выступал за «Челси», а сейчас находиться в статусе свободного агента, сообщает L'Equipe.









В минувшем сезоне Дрогба в составе «синих» забил 7 голов в 40 играх и помог клубу стать чемпионом Англии.



