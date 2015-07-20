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    «Монреаль Импакт» вступит в борьбу за Дрогба

    «Монреаль Импакт» намерен побороться за нападающего Дидье Дрогба, который в минувшем сезоне выступал за «Челси», а сейчас находиться в статусе свободного агента, сообщает L'Equipe.


    Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу другого клуба из MLS – «Чикаго Файр», который предложил соглашение на 1,5 года с зарплатой 2,5 миллиона долларов.

    В минувшем сезоне Дрогба в составе «синих» забил 7 голов в 40 играх и помог клубу стать чемпионом Англии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:55
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    Комментарии (5)
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    George-CFC
    1437384914
    было бы круто в Нью-Йорк Сити к Лэмпсу, Вилье и Пирло. Вот это составчик для МЛС)
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    sir_Alex
    1437386798
    Да уж, лучше в Нью-Йорк!
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    FRZZ
    1437396315
    Дрогба не определился еще ?
    Ответить
    Die Roten
    1437403962
    можно и туда
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    ologreds
    1694997582
    numo436144
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