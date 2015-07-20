Матч ЦСКА – «Спарта» начнeтся в 20:00, игра в Праге состоится 5-го августа

Стало известно время начала домашнего матча ЦСКА со «Спартой» и дата ответной игры в Чехии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра на «Арене Химки» 28 июля начнeтся в 20:00. Ответная встреча состоится в Праге 5 августа, точное время начала будет объявлено позднее.
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