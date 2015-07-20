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    • Матч ЦСКА – «Спарта» начнeтся в 20:00, игра в Праге состоится 5-го августа

    Матч ЦСКА – «Спарта» начнeтся в 20:00, игра в Праге состоится 5-го августа

    Стало известно время начала домашнего матча ЦСКА со «Спартой» и дата ответной игры в Чехии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра на «Арене Химки» 28 июля начнeтся в 20:00. Ответная встреча состоится в Праге 5 августа, точное время начала будет объявлено позднее.



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    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.07.2015 11:30
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    Комментарии (29)
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    sir_Alex
    1437386480
    Удачи конармии
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    Tajfun
    1437391277
    Надо всё решить уже дома.
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    забайкальский армеец
    1437391689
    Успехов и удачи Армейцам и всем нашим командам на Европейской арене.
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    клм 868
    1437394601
    победы ЦСКА! Надо поднимать Россию в рейтинге!
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    Стаz
    1437396231
    Надеюсь нтв покажет
    Ответить
    Красно Синий воин
    1437408644
    МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
    Ответить
    112910415
    1437411419
    побеждать!
    Ответить
    RIR68
    1437416940
    нормально. успею.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437463034
    Отлично
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    ologreds
    1694997582
    numo436141
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