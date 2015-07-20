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    «Малага» арендовала защитника «Дерби Каунти»

    Защитник «Дерби Каунти» Рауль Альбентоса на правах аренды перешел в «Малагу», сообщает AS. Аренда 26-летнего игрокая будет рассчитана на один год.


    Напомним, что минувший сезон испанец удачно начал в составе «Эйбара», сыграв 17 матчей в Примере и забив 2 гола. В январе он перебрался в «Дерби» за 600 тысяч евро, но закрепиться в новой команде не сумел, всего восемь раз появившись на поле в поединках Чемпионшипа.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 11:15
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