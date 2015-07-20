«Малага» арендовала защитника «Дерби Каунти»

Защитник «Дерби Каунти» Рауль Альбентоса на правах аренды перешел в «Малагу», сообщает AS. Аренда 26-летнего игрокая будет рассчитана на один год.





Напомним, что минувший сезон испанец удачно начал в составе «Эйбара», сыграв 17 матчей в Примере и забив 2 гола. В январе он перебрался в «Дерби» за 600 тысяч евро, но закрепиться в новой команде не сумел, всего восемь раз появившись на поле в поединках Чемпионшипа.





