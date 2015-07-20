«Ливерпуль» договорился с «Астон Виллой» о рассрочке выплат за трансфер Бентеке

«Ливерпуль», договорившийся с «Астон Виллой» о переходе 24-летнего форварда Кристиана Бентеке за 32,5 млн фунтов стерлингов , будет платить за бельгийца частями. По информации The Telegraph, «Ливерпуль» сразу заплатит бирмингемскому клубу 16 млн фунтов сразу, а остальную часть – в рассрочку.





Бентеке выступает за «Астон Виллу» с 2012 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги форвард провeл 29 матчей (26 — в основном составе), в которых забил 13 голов (один — с пенальти), отдал две результативные передачи, получил одну жeлтую карточку и один раз был удалeн с поля.



