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    • «Ливерпуль» договорился с «Астон Виллой» о рассрочке выплат за трансфер Бентеке

    «Ливерпуль» договорился с «Астон Виллой» о рассрочке выплат за трансфер Бентеке

    «Ливерпуль», договорившийся с «Астон Виллой» о переходе 24-летнего форварда Кристиана Бентеке за 32,5 млн фунтов стерлингов, будет платить за бельгийца частями. По информации The Telegraph, «Ливерпуль» сразу заплатит бирмингемскому клубу 16 млн фунтов сразу, а остальную часть – в рассрочку.

    Бентеке выступает за «Астон Виллу» с 2012 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги форвард провeл 29 матчей (26 — в основном составе), в которых забил 13 голов (один — с пенальти), отдал две результативные передачи, получил одну жeлтую карточку и один раз был удалeн с поля.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 09:49
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    Комментарии (24)
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    ст_прапорщик
    1437386144
    Заломили однако Вилланы
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    jet_set
    1437387182
    48 млн евро за обезьяну. Это феерично.
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    Levadia
    1437387577
    За такую сумму не грех и в рассрочку продать.
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    P4ELINE
    1437387586
    Когда смотрел его матчи не увидел игрока на такую сумму. Но в принципе он молодой и есть куда расти. Но вспоминается печальные трансферы ливера к примеру тот же Кэррол
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    dzvinka
    1437390410
    дадада, берите его!
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    Mr_Tim
    1437392533
    Дорогой нап однако!
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    Juventus21
    1437399114
    Мне почему-то кажется, что этот трансфер будет очередным провалом Лиаерпуля.
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    Caesar555
    1437400420
    Усиление для Ливерпуля, главное, чтобы не стал вторым Балотелли.
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    DarkLight_2000
    1437406550
    Дожили!!! Уже футболистов в рассрочку покупают!!! Господа "колбасники" не стыдно, только что срубили 70 мультов на продаже "капризули" и покупают Бентеке в рассрочку. А где же вырученные пэсо? Наверное распределили на отходные для Балотелли, Ламберта, Марковича и т.д. по принципу, мы вам заплатим ребята, только свалите!!!
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    ologreds
    1694997584
    numo436132
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