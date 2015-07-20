Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Уолкотт: «Я уверен, что вскоре новый контракт с «Арсеналом» будет подписан»

    Уолкотт: «Я уверен, что вскоре новый контракт с «Арсеналом» будет подписан»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о подписании нового контракта с канонирами.


    «Мой агент разговаривал с руководством клуба. Мне нравится выступать в этом клубе, так что пусть они занимаются этими делами, пока я буду играть в футбол. Сейчас мы ждeм следующего матча, но я уверен, что вскоре новый контракт будет подписан. Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, и я рад быть еe частью», — цитирует Уолкотта The Telegraph.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    shpa40k
    1437377306
    только есть один нюанс. тео хочет повышения зарплаты, мне только интересно за что? чем он заслужил это повышение? вечный лазаретчик, 5 матчей сыграет за сезон и поднимай ему з/п...
    Ответить
    f_live
    1437377372
    Уверен, что Тео останется и с ним контракт продлят, сейчас он очень прибавил во многих аспектах и в новом сезоне должен быть очень полезным игроком, главное избежать травм и тогда будет счастье!
    Ответить
    sir_Alex
    1437377496
    Тогда молодец
    Ответить
    Барабуля
    1437378254
    Повышение ЗП не обоснованное у него. А вот Лаказетта надо подписать скорее.
    Ответить
    Planet Georgia
    1437379556
    Надо оставлять,поможет канонирам в новом сезоне!
    Ответить
    112910415
    1437381562
    не все надежды оправдал этот спортсмен, а аппетиты хорошие имеет!
    Ответить
    Die Roten
    1437393806
    ну молодец.удачи арсеналу.
    Ответить
    Шмавон
    1437410793
    нужно продлевать
    Ответить
    Олег Максимович
    1437426510
    На месте руководства, послал бы агента лесом, попросив вернуться в январе
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436131
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+