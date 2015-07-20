Уолкотт: «Я уверен, что вскоре новый контракт с «Арсеналом» будет подписан»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о подписании нового контракта с канонирами.





«Мой агент разговаривал с руководством клуба. Мне нравится выступать в этом клубе, так что пусть они занимаются этими делами, пока я буду играть в футбол. Сейчас мы ждeм следующего матча, но я уверен, что вскоре новый контракт будет подписан. Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, и я рад быть еe частью», — цитирует Уолкотта The Telegraph.







