Уолкотт: «Я уверен, что вскоре новый контракт с «Арсеналом» будет подписан»

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о подписании нового контракта с канонирами.
«Мой агент разговаривал с руководством клуба. Мне нравится выступать в этом клубе, так что пусть они занимаются этими делами, пока я буду играть в футбол. Сейчас мы ждeм следующего матча, но я уверен, что вскоре новый контракт будет подписан. Это лучшая команда, за которую я когда-либо играл, и я рад быть еe частью», — цитирует Уолкотта The Telegraph.
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