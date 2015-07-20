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    • Моуриньо: «Если «Атлетико» хочет вернуть Филипе Луиса то должен будет заплатить за него»

    Моуриньо: «Если «Атлетико» хочет вернуть Филипе Луиса то должен будет заплатить за него»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не позволит защитнику Филипе Луису покинуть его в статусе свободного агента. Ранее президент мадридского «Атлетико» заявил о желании клуба вернуть бразильца.



    «Если они хотят вернуть футболиста, то должны будут заплатить за него. И если он уйдeт, то мы должны будем в свою очередь приобрести игрока на его место, чтобы сохранить сбалансированность в команде», — цитирует португальского специалиста Sky Sports.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 09:27
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    Комментарии (58)
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    Chelseaman
    1437378891
    побыстрее бы от него избавиться, игрок неплохой, но при живом аспи ему только на замену выходить, пользы 0
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    alessios1990
    1437379577
    Даже такой богатый клуб как Челси всегда старается искать выгоду от трансферов! Вообщем то все правильно делают. Интересно, а синие продадут бразильца за меньшую сумму, чем ту, которую за него заплатили Атлетико год назад? Просто нет причин у Челси увеличивать сумму за его трансфер)
    Ответить
    sir_Alex
    1437380627
    Логично
    Ответить
    112910415
    1437380820
    благотворительность- не его конёк!
    Ответить
    juventus186
    1437381815
    Кругом одни бизнесмены, мля! Люди по тихой грусти превращаются в товар! ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ ТОВАР!
    Ответить
    Роман Аркадьевич
    1437384504
    Наставник лондонского \"Челси\" Жозе Моуринью заявил, что он постарается выиграть чемпионат Англии с теми же футболистами, кому удалось выиграть титул в прошедшем сезоне. \"Лучшие клубы с лучшими тренерами не делают плохих трансферов. Я не ожидаю последовательных покупок, я надеюсь на хороший результат. Я принял вызов, я не боюсь. Я не могу тратить безумные средства, да и работать только с избранными футболистами не доставляет наслаждения, а успех вам совсем не гарантирован. Я просто не хочу потерять интерес к своей работе\" \"Безумный трансферный рынок. По-другому я не могу назвать этот год. С каждым годом цены растут и становятся просто огромными. В Англии очень завышенные цена на местных футболистов. Такие безумные деньги за Стерлинга мог отдать лишь безумец. В следующем году будут покупки и по 60 миллионов фунтов стерлингов, а дальше все больше. Я не вижу работы финансового Fair Play и не вижу разницы между сезонами. У кого есть средства, тот покупает лучшее, у кого не было денег, так и продолжает искать игроков на другом рынке\" \"У меня есть только один шанс выиграть чемпионат Англии снова, и мы будем защищать титул с теми же игроками. Это большой вызов для всех нас, и мои игроки должны показать, что они могут позволить себе, быть лучшими и в наступающем сезоне. Если они думают: \"Я провел отличный сезон\", недостаточно\" \"Джон Терри провел отличный матч, но в следующем не хватило его концентрации – он должен быть лучше. Сеск Фабрегас провел прошлый год на очень-очень высоком уровне и был фантастически крут, но в наступившем году он был посредственным игроком. Конечно, другие клубы тоже улучшают свой состав, но и мы должны идти в том же русле\" \"Наши прямые конкуренты вкладывают огромные суммы на рынке, они пытаются стать лучше с новыми игроками и завоевать титул, они чувствуют, что заслужили его и хотят трофей забрать себе. Другие соперники, которые будут играть против чемпионов, будут играть с удвоенной мотивацией и это честь для нас, победить их\" \"Я не могу остановить наших соперников на трансферном рынке, и я не могу сделать их состав меньше, не могу заставить играть их против нас, как с обычным клубом, но я могу влиять на своих игроков. Они должны смотреть на меня и увидеть, что моя мотивация даже выше, чем в прошлом сезоне. Мы должны работать с удвоенной энергией, ведь я ожидаю от них защиты титула\"
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    Die Roten
    1437393721
    ну хотя бы заплатить по меньше.
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    TiffosoBianconero
    1437394371
    кеп
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437420175
    правильно
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436128
    Ответить
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