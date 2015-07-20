Моуриньо: «Если «Атлетико» хочет вернуть Филипе Луиса то должен будет заплатить за него»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо отметил, что клуб не позволит защитнику Филипе Луису покинуть его в статусе свободного агента. Ранее президент мадридского «Атлетико» заявил о желании клуба вернуть бразильца.









«Если они хотят вернуть футболиста, то должны будут заплатить за него. И если он уйдeт, то мы должны будем в свою очередь приобрести игрока на его место, чтобы сохранить сбалансированность в команде», — цитирует португальского специалиста Sky Sports.







