Стерлинг: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе»

Новичок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что «горожане» будут доминировать в Англии и Европе в ближайшем будущем.
«Клуб движется в определенном направлении последние годы, – приводит Goal слова Стерлинга. – Прогресс налицо – есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе. Участвовать в Лиге чемпионов всегда здорово. Будучи молодым игроком, всегда хочет попробовать себя в лучшем соревновании, в матчах с лучшими футболистами».
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