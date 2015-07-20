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    • Стерлинг: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе»

    Стерлинг: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе»

    Новичок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что «горожане» будут доминировать в Англии и Европе в ближайшем будущем.


    «Клуб движется в определенном направлении последние годы, – приводит Goal слова Стерлинга. – Прогресс налицо – есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе. Участвовать в Лиге чемпионов всегда здорово. Будучи молодым игроком, всегда хочет попробовать себя в лучшем соревновании, в матчах с лучшими футболистами».


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 08:54
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    Комментарии (60)
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    diplomatik
    1437401474
    Воспитанник Манчестер Сити знает о чем говорит)))))
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    Juventus 32
    1437402249
    Это ощущение скорее всего возникло там где и диарея.
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    lobsterdam
    1437419970
    тут тебе не здесь!
    Ответить
    BELERIN
    1437420448
    есть ощушение что я наебал и заработал до конца своей жизни
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    RMUKMU
    1437421018
    Это ощущение, что Сити будет доминировать и в Англии и в Европе у многих ещё с 2011, но как-то всё не удаётся.
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    Quaresmа_7
    1437425513
    посмотрим, посмотрим, Челси первый))
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    West London Blue
    1437425763
    Средний возраст Сити великоват для этого, даже с учетом Стерлинга. Если они в 1/4 никак не могут выйти, какое там доминирование.
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    Wh_Rabbit
    1437521334
    Есть ощущение что ты конкретно на***ался
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    dimagas1
    1437586705
    Рахим сделал свой выбор. Будут ли доминировать , ой как не верится , хотя трансферное окно еще не закрыто продадут: Джеко, Фернандо, Йоветичя ,Санья может еще Клиши и Насри. А кого купят еще не понятно говорили о Баркли ,Де Брюне и Алексе Сандро.
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    ologreds
    1694997584
    numo436125
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