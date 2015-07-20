Стерлинг: «Есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе»

Новичок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что «горожане» будут доминировать в Англии и Европе в ближайшем будущем.

«Клуб движется в определенном направлении последние годы, – приводит Goal слова Стерлинга. – Прогресс налицо – есть ощущение, что «Манчестер Сити» будет доминировать в Англии и Европе. У