Аквилани может продолжить карьеру в «Марселе»

«Марсель», продолжающий поиски полузащитника, обратил внимание на полузащитника Альберто Аквилани, который является свободным агентом, сообщает La Gazzetta dello Sport,





Последней командой 31-летнего хавбека была «Фиорентина», за которую он выступал с 2012 года. В минувшем сезоне бывший футболист «Милана», «Ювентуса» и «Ливерпуля» провел в составе «фиалок» 34 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.







