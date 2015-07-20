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    Адриано дал согласие на перехода в «Рому»

    Руководство «Ромы» достигло соглашения с защитником «Барселоны» Адриано о переходе в римский клуб, утверждает Sky. Финансовые подробности будущего контракта не сообщаются. В ближайшее время итальянцы вступят в переговоры с каталонцами, чтобы оформить сделку в кратчайшие сроки.


    В минувшем сезоне 30-летний Адриано провел в составе «Барселоны» 27 матчей, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2015 07:09
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    Комментарии (10)
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    Master Football 7
    1437365414
    Пушка Адриано.
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    cska-62
    1437367833
    Да, это усиление. Однозначно!
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    cska plus
    1437368266
    классное приобретение!
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    MashaTr2
    1437370242
    Дно.
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    sir_Alex
    1437370458
    Хороший трансфер
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    Джон Старк
    1437385617
    Хороший трансфер, лишний в Барсе
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    Die Roten
    1437386105
    хороший игрок.удачи в роме!
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    Juventus21
    1437399930
    Похоже, Шмельцер остаётся в БД. Адриано тоже по своему хороший выбор
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    TheDDS
    1437405783
    Последний сезон слабовато отыграл, а так жаль. Надеюсь у нас найдется подобный таскальщик рояля
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    ologreds
    1694997584
    numo436116
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