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    • Шейдаев – лучший бомбардир отборочного и финального этапов Евро U-19

    Шейдаев – лучший бомбардир отборочного и финального этапов Евро U-19

    Полузащитник юношеской сборной России Рамиль Шейдаев стал лучшим бомбардиром отборочного и финального этапов чемпионата Европы U-19. Напомним, в решающей встрече Евро-2015 россияне уступили испанцам (0:2).

    Титул лучшего бомбардира финальной стадии турнира достался испанцу Борхе Майоралю, забившему три гола, однако он сильно отстал от Шейдаева по общему числу забитых мячей. Россиянин установил новый рекорд результативности в данной возрастной категории.
    Лучшие бомбардиры отборочного и финального этапов чемпионата Европы U19: 1. Рамиль Шейдаев (Россия) — 12; 2-3. Марко Квашина (Австрия) — 7 ; 2-3. Борха Майораль (Испания) — 7; 4-12. Марко Асенсио (Испания) — 5; 4-12. Федерико Бонаццоли (Италия) — 5; 4-12. Николас Хунцикер (Швейцария) — 5; 4-12. Абдельхак Нури (Нидерланды) — 5; 4-12. Патрик Робертс (Англия) — 5; 4-12. Пелле ван Амерсфоорт (Нидерланды) — 5; 4-12. Томаш Вестеницки (Словакия) — 5; 4-12. Тимо Вернер (Германия) — 5; 4-12. Александр Зубков (Украина) – 5.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 01:39
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    Комментарии (95)
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    kolpexz
    1437379914
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    Пичушкин
    1437380145
    Давай в Зенит заместо дзюбинатора!!
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    Masimobelini
    1437380815
    Для меня загадка,куда деваются все эти подающие надежды,талантливые ребята?
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    Chilahim
    1437381270
    Молодец, Рамиль! Жаль финал не задался у всей команды. Мне лично в финале Ходжаниязов больше всех понравился, просто удивительно, как защитник может быть лидером команды, в том числе в атаке. Ну а вцелом есть у парней потенциал, но тут ещё большой вопрос что с ними будет дальше. Думаю и Шейдаеву, и Ходжаниязову имеет смысл ещё год-другой в Зените-2 потренироваться играть в большой футбол. Радимов им спуску не даст одназначно, а там, глядишь, и скромности научатся, и лимит их не попортит, как многих...
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    neomessi
    1437381489
    Растет парень, успехов в будущем.
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    diego19
    1437381903
    Вооот, Рамилька, нормальный русский футболист)
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    mihon_87
    1437382290
    норм
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    Блоссия
    1437385398
    молодец!
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    Олли Кан
    1437386580
    сильный форвард! надеюсь, его приметит сейчас какая-нить приличная европейская команда! а то у нас от переизбытка бабла быстро потухнет
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    ologreds
    1694997586
    numo436110
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