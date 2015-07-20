«Лилль» приобрел нападающего «Ланса» Гийома

Нападающий «Ланса» Батист Гийом продолжит карьеру в «Лилле», сообщает пресс-служба клуба.



Соглашение между игроком и его новой командой рассчитано на пять лет. По информации французских СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

«Рад, что перешeл в «Лилль». Для меня это новое испытание. «Лилль» проявил ко мне очень серьезный интерес, и это предопределило мой выбор. На мое решение повлияли и другие факторы: прибытие Эрве Ренара [нового главного тренера команды], наличие интересного спортивного проекта, хорошей инфраструктуры и опытных игроков, которые помогут мне прогрессировать», – сказал 20-летний бельгиец.