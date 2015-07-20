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    «Лилль» приобрел нападающего «Ланса» Гийома

    Нападающий «Ланса» Батист Гийом продолжит карьеру в «Лилле», сообщает пресс-служба клуба.

    Соглашение между игроком и его новой командой рассчитано на пять лет. По информации французских СМИ, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

    «Рад, что перешeл в «Лилль». Для меня это новое испытание. «Лилль» проявил ко мне очень серьезный интерес, и это предопределило мой выбор. На мое решение повлияли и другие факторы: прибытие Эрве Ренара [нового главного тренера команды], наличие интересного спортивного проекта, хорошей инфраструктуры и опытных игроков, которые помогут мне прогрессировать», – сказал 20-летний бельгиец.
    В прошлом сезоне Гийом забил 2 гола в 27 матчах Лиги 1.

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    Источник: ФК «Лилль»

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    20.07.2015 01:26
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