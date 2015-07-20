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    • Слуцкий: «Спарта» – это бренд, команда не может быть слабой»

    Слуцкий: «Спарта» – это бренд, команда не может быть слабой»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».

    «Посмотрели прошлогодние матчи, навели справки. Чемпионат Чехии стартует 25-го числа, и удобно, что мы с «Крыльями Советов» будем играть 24-го: смогу полететь и посмотреть, как соперник будет выглядеть в первом туре. Мы встречались несколько лет назад в Лиге Европы. «Спарта» -это бренд, команда не может быть слабой, она всегда в числе лидеров чешского футбола.
    В Чехии обученные команды, футболисты потом переходят в ведущие европейские лиги. Не исключение и нынешняя „Спарта“. Для их футболистов матчи в Лиге чемпионов – возможность продать себя, выйти на новый уровень. Ждем тяжелых поединков, наверняка они такими и будут», – сказал Слуцкий на телеканале «Россия 2».
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    Источник: ВГТРК

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    20.07.2015 01:03
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    Комментарии (36)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    морозз
    1437371371
    Если не проходить Спарту то зачем стремиться играть в ЛЧ? Просто получить бабло за участие и сразу домой!
    Ответить
    cska-62
    1437379533
    А может \"Спарта\" - это КОСМОС? Или целая ГАЛАКТИКА? Шли бы Вы поскорее, Леонид Викторович, в сборную! А с этим \"брендом\" дайте разобраться Черчесову, Хомухе или Петреску! Время идёт...
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    REDWHITE_
    1437380202
    Спарта обыграет цска. Тут без вариантов.
    Ответить
    Мудрый Человек
    1437381787
    ЭТО СПАРТА !!! надеюсь еще никто не шутил ))
    Ответить
    Красно Синий воин
    1437385157
    МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИМ!
    Ответить
    Урия Гип
    1437392074
    Может ЦСКА очень сильно повезет, и обыграют они чехов, хотя бы по пенальти.
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    salaga
    1437398811
    Спарта - бренд; ЦСКА - бред.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1437462926
    Порвем, если реализацию подправим
    Ответить
    alexxxi
    1437503797
    Только победа!
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436108
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