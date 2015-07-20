Слуцкий: «Спарта» – это бренд, команда не может быть слабой»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».
«Посмотрели прошлогодние матчи, навели справки. Чемпионат Чехии стартует 25-го числа, и удобно, что мы с «Крыльями Советов» будем играть 24-го: смогу полететь и посмотреть, как соперник будет выглядеть в первом туре. Мы встречались несколько лет назад в Лиге Европы. «Спарта» -это бренд, команда не может быть слабой, она всегда в числе лидеров чешского футбола.
В Чехии обученные команды, футболисты потом переходят в ведущие европейские лиги. Не исключение и нынешняя „Спарта“. Для их футболистов матчи в Лиге чемпионов – возможность продать себя, выйти на новый уровень. Ждем тяжелых поединков, наверняка они такими и будут», – сказал Слуцкий на телеканале «Россия 2».
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