Слуцкий: «Спарта» – это бренд, команда не может быть слабой»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий дал комментарий в преддверии матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой».

«Посмотрели прошлогодние матчи, навели справки. Чемпионат Чехии стартует 25-го числа, и удобно, что мы с «Крыльями Советов» будем играть 24-го: смогу полететь и посмотреть, как соперник будет выглядеть в первом туре. Мы встречались несколько лет назад в Лиге Европы. «Спарта» -это бренд, команда не может быть слабой, она всегда в числе лидеров чешского футбола.