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    • Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по инциденту с Фримпонгом

    Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по инциденту с Фримпонгом

    Футбольная ассоциация Ганы выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом.

    На 31-й минуте матча первого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (2:2), прошедшего в Москве, футболист получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун, откуда в его адрес доносились оскорбления.
    «GFA самым решительным образом осуждает мерзкие расистские оскорбления, которым подвергся полузащитник сборной Ганы Эммануэль Фримпонг во время матча чемпионата России. В то время как мы не оправдываем реакцию Фримпонга на эти оскорбления, мы поражены тем, что его клуб подверг критике игрока, не осудив болельщиков «Спартака», которые спровоцировали его презренными расистскими оскорблениями. Подобные действия только поощряют тех, кто совершает эти преступления, возвращаться на стадионы, чтобы и дальше оскорблять темнокожих и африканских игроков.
    Поскольку инцидент произошел на стадионе в России, он находится в компетенции РФС, УЕФА и ФИФА. Футбольные власти должны расследовать данный инцидент и привлечь виновников к ответственности как можно скорее. Борьба против расизма и дискриминации в футболе укореняется, и это не может измениться из-за беспечности тех футбольных властей, которые не заинтересованы в искоренении этого зла, позорящего нашу игру и человеческое достоинство», – говорится в сообщении футбольной ассоциации Ганы.

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    Источник: Sports.ru

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    19.07.2015 23:46
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    Комментарии (99)
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    Лев Троцкий
    1437370266
    Да,вот такая страна.Судят за цвет кожи или за национальность.Власти это всё поощряют,СМИ поддерживают эту рознь.Вот так и живем.
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    proеzd2
    1437372140
    Свободу Фримпонгу язык сломаешь пока отпишешь.
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    sir_Alex
    1437373610
    Вступились за своего нигру
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    bartalameo
    1437375078
    Фримпонг на ютубе сам поёт что он копчёный, о чем разговор вообще?!
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    Levadia
    1437379194
    \"А был ли мальчик?\"(с)
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    Linxform
    1437381919
    Вот только парадокс... Если белый в адрес темнокожего крикнет: "Эй, черный!..." то это расизм и оскорбление. Но если темнокожий крикнет светлокожего "Эй, белый!... " то это ничего не значит...
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    Льюс Тэрин
    1437387565
    \"Подобные действия только поощряют тех, кто совершает эти преступления, возвращаться на стадионы\", - ага, пацаны спят и видят, как сходить на стадик, чтобы черного обозвать)
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    RIR68
    1437414298
    раздувают, конечно, слишком сильно. мы через это прошли. редкий спартач тогда не плюнул в нашу сторону.
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    THE BEST GAME
    1437421304
    Пусть в Гану едет! если ему что-то не нравится...
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    ologreds
    1694997586
    numo436102
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