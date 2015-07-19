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    • Веркотерен:«Крылья Советов» выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в РФПЛ»

    Веркотерен:«Крылья Советов» выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в РФПЛ»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен поделился впечатлениями от выездного матча первого тура российской Премьер-лиги с «Анжи» (1:0).

    «Иногда футбол преподносит сюрпризы. Мы могли пропустить сразу несколько голов, но, можно сказать, выиграли в лотерею. Очень доволен результатом. Все проделали очень хорошую работу. «Крылья Советов» адаптировали свою игру к тому, что было у нас в распоряжении. В конце матча играли без нападающего.
    У «Анжи» больше гибкости и возможности подстраиваться под обстоятельства игры. Мы сегодня выиграли, возможно, у сильнейшего соперника в российской Премьер-Лиге», – цитирует Веркотерена официальная страница «Анжи» в «Твиттере».
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    Источник: ФК «Анжи»

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    19.07.2015 23:40
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    Комментарии (48)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Igrov
    1437375181
    Ух ты, не знал про Анжи такого)))))))
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    Анжи пацан
    1437379245
    стандарты.. Каждый раз одно и тоже.
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    Avaretz
    1437389199
    Франк осторожно с такими высказываниями в пользу Анжи, береги пуканы бедных мальчиков, а то опять возгорание произойдет на соккере
    Ответить
    АнжидиH
    1437389736
    Анжи только вперёд!
    Ответить
    Анжи Махачкала05
    1437390078
    Время покажет кто есть кто
    Ответить
    клм 868
    1437395362
    еще не освоился в РПЛ и не понял что к чему!
    Ответить
    RIR68
    1437414025
    или травка или грибы. но забористо!
    Ответить
    eugen-han
    1437471278
    правильно наверное сказал про потенциал соперника,и при этом скромно так оценил победу своей команды.
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    eugen-han
    1437471482
    безусловно будут бороться в одном ряду с локомотивом,но только вверху или в подвале турнирной таблицы,то это покажет время.
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    ologreds
    1694997586
    numo436101
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