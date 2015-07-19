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    Семин: «Анжи» не хватило хладнокровия, подвела реализация»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (0:1).

    «Наверное, не наш день сегодня. Мы много моментов не реализовали. Наших моментов было достаточно, чтобы наиграть хотя бы на один гол. Реализация нас подвела. Наверное, в определeнный момент не хватило хладнокровия. А стандартные положения стали для нас определенной проблемой. В целом к игрокам особенных претензий не предъявил бы. Показывали достаточно неплохой футбол, но результат сегодня не наш.
    Игра в одного нападающего? Моменты создавались, их было много. Когда Алмейда обретет физические кондиции, тогда, может, будем играть в два нападающих. А пока он может играть максимум тайм», – заявил Семин после матча.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2015 23:31
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    Комментарии (14)
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    Пэдро Гомес
    1437338797
    Работай Палыч, работай.
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    DXTK
    1437338844
    О чем тут говорить Игроки в клубе даже с линии ворот не забьют, Плохая реализация у клуба. По больше надо нагружать игроков нападения. Да и подносчиков снарядов тоже следует проверить на Зрение, постоянно навешивали на голову или выдавали пас на ногу защите соперника.
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    eaguar
    1437339497
    Удачи Анжи .
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    artemka451
    1437339774
    Палыч не туда ты ушел, ой не туда!!!!!
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    tamerlan71
    1437340021
    Все придет. Непер сменится фартом, и будут еще красивые победы, главное команда заряженная. Надеюсь, Лео и Мутари застолбят за собой место в старте. Потенциал у них бешеный и они сыграны с Максимовым и Боли. Удачи! Заберем три очка у Локо.)
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    Respect2905
    1437340173
    Палыч с.ка, ты виноват в первую очередь, зачем было убирать леонардо и мутари не пойму!!! Максимова надо было менять, он тяжеловато двигался, эбессилио вообще бесполезен был... С 6 часов на стадионе был и обратно с этих пробок еще час выбирался ради чего
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    cska plus
    1437367732
    говорят играли неплохо!
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    Ruslan3132
    1437380739
    Семин сделает вещи )) Команды нет, но команда будет! Уверенно.
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    Sergei 063KC
    1437385649
    Все еще наладится.
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    ologreds
    1694997586
    numo436100
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