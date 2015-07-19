Семин: «Анжи» не хватило хладнокровия, подвела реализация»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (0:1).

«Наверное, не наш день сегодня. Мы много моментов не реализовали. Наших моментов было достаточно, чтобы наиграть хотя бы на один гол. Реализация нас подвела. Наверное, в определeнный момент не хватило хладнокровия. А стандартные положения стали для нас определенной проблемой. В целом к игрокам особенных претензий не предъявил бы. Показывали достаточно неплохой футбол, но результат сегодня не наш.