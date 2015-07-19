РФПЛ. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Анжи»

«Анжи» на своем поле уступил «Крыльям Советов». Хозяева с первых минут ринулись атаковать, закрыв «Крылья» у своей штрафной. Боли имел несколько хороших моментов, запомнился и момент Леонардо, когда бразилец с нескольких метров угодил в перекладину. Но исход матча решил один эпизод в начале второго тайма – Таранов выиграл борьбу в «воздухе» в чужой вратарской, мяч отскочил к Габулову, который с метра переправил игровой снаряд в цель. Хозяева продолжали нападать на чужие ворота, но голкипер самарцев Конюхов показал хорошую игру, а, когда не спасал он, то выручала штанга. В итоге «Крылья Советов» одерживают победу в гостях у махачкалинского клуба.

19 июля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена»

Голы: 0:1 – Габулов, 51;

«Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский (Хадарцев, 79), Аруна, Максимов, Леонардо (Эбесилио, 52), Амаду (Алмейда,64), Боли.

«Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов (Симаейс, 73), Чочиев (Надсон, 89), Корниленко (Горбатенко, 72).

Предупреждения: Эбесилио, 86; Померко, 90+1.

Травмы: Габулов, 73.

Судья: Алексей Николаев (Москва).