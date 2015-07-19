Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    РФПЛ. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Анжи»

    «Анжи» на своем поле уступил «Крыльям Советов». Хозяева с первых минут ринулись атаковать, закрыв «Крылья» у своей штрафной. Боли имел несколько хороших моментов, запомнился и момент Леонардо, когда бразилец с нескольких метров угодил в перекладину. Но исход матча решил один эпизод в начале второго тайма – Таранов выиграл борьбу в «воздухе» в чужой вратарской, мяч отскочил к Габулову, который с метра переправил игровой снаряд в цель. Хозяева продолжали нападать на чужие ворота, но голкипер самарцев Конюхов показал хорошую игру, а, когда не спасал он, то выручала штанга. В итоге «Крылья Советов» одерживают победу в гостях у махачкалинского клуба.

    «Анжи» – «Крылья Советов» – 0:1. Видео матча
    19 июля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена»
    Голы: 0:1 – Габулов, 51;
    «Анжи»: Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский (Хадарцев, 79), Аруна, Максимов, Леонардо (Эбесилио, 52), Амаду (Алмейда,64), Боли.
    «Крылья Советов»: Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов (Симаейс, 73), Чочиев (Надсон, 89), Корниленко (Горбатенко, 72).
    Предупреждения: Эбесилио, 86; Померко, 90+1.
    Травмы: Габулов, 73.
    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 23:10
    Рекомендуем
    Комментарии (232)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    salim0586
    1437389915
    говорю русским свиньям не [Соблюдайте правила] анжи обсуждать идите обсуждайте своих свиней которых испанцы абассали вчере.ха ха ха.
    Ответить
    мурад67
    1437394597
    Удачи Анжи верим что будет сыгранный боевой колектив,нужно только время.
    Ответить
    andrefino13
    1437397679
    Вчера случилось чудо.Крыльям эти три очка,помогут в концовке чемпионата.
    Ответить
    hobbit85
    1437400107
    Я вот чего не могу понять. Многие тут пишут, что Крылья-де отскочили, что им повезло, что неожиданно, что чудо и т.д.... Однако! Смотрим последние четыре матча между командами: 3-1 по победам в пользу Самары. Статистика - это раз. Состав у Крыльев остался точно тот же, каким играли весь сезон в ФНЛ (ну за одним исключением) - все друг друга знают, сыгранность имеется - это два. Тренер, в отличие от Анжи, в Крыльях не менялся, и работа ведётся второй год подряд - это три. Не знаю, чем руководствовались букмекеры и большинство болельщиков, но вышеприведенные предпосылки ведут к тому, что Крылья должны были как минимум не проиграть. Соперники могут хоть все ворота обстучать, хоть по периметру пять раз бегать с мячом, проявляя индивидуальное мастерство, но Команда знает, что нужно делать для достижения результата, что и доказала. Лично я бы удивился, если бы Крылья проиграли. Ожидал ничьей.
    Ответить
    PATRIOT1965
    1437409100
    Смотрел матч,скажу следующее,-состав собран наспех,нет сыгранности,взаимопонимания,нет,извините меня,коллективного духа.С Крыльями были подходы и моменты для ударов,с сильными клубами этого не будет,раз-два и обчелся.По составу 4-5 игроков не соответствуют ПЛ.Тут пишут,что Кыльям повезло,не соглашусь,они сыграли тактически правильно,хлоднокровно.Где ошибки Боли,да в том,что спешит с ударом.
    Ответить
    RIR68
    1437413704
    молодцы. поздравляю!
    Ответить
    papic337
    1437425119
    Анжи был сильнее, но не повезло. Крыльям улыбнулась фортуна.
    Ответить
    Серёга с Горелова
    1437474734
    От души - Крылья с Победой!!! Самара форева.
    Ответить
    Sagid_05
    1437496739
    Анжи чемпион!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436098
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+