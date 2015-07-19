Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Четыре испанских специалиста вошли в тренерский штаб армавирского «Торпедо»

    Четыре испанских специалиста вошли в тренерский штаб армавирского «Торпедо»

    Четыре испанских специалиста вошли в штаб главного тренера армавирского «Торпедо» Валерия Карпина, сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

    В июле экс-главный тренер московского «Спартака» Карпин подписал контракт с армавирским «Торпедо» на три года. После заключения договора он заявил, что в его штаб войдут несколько испанцев.
    Помогать Карпину в «Торпедо» будут старший тренер Хуан Хосе Вила Сеоане, тренер по физподготовке Рубен Креспо Санчес, тренер вратарей Франциско Хосе Мартинес Нион и тренер-аналитик Гильермо Алонсо Салинас.
    «Торпедо» в первых двух турах ФНЛ дважды сыграло вничью.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии (41)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    eaguar
    1437335186
    Булатным ножем Тула должна сих испанских карпят почистить . В понедельник , т.е. завтра . Удачи Тула ! Удачи Арсенал !! Удачи Булатов !!!
    Ответить
    КПР
    1437335490
    Пудель разбазаривает армянское бабло.
    Ответить
    bertoshas
    1437335848
    Италию уже попробоали...
    Ответить
    autochthon
    1437336899
    Пудель кроме испанцев ни кого не знает. Видели мы этих иноземцев еще со времен Петра 1, у себя они цирюльниками были, а здесь вице канцлерами становились...РОССИЯ для РОССИЯН !!!
    Ответить
    diktor
    1437337396
    Ой как Торпедо популярно стало-смотрите сколько вас стервятников слетелось.Браво Карпин.
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1437339298
    то что испанцы, не значит что хорошие специалисты, разве карпуша нормальное может что-то организовать?
    Ответить
    Федырыч
    1437344729
    Карпин будет делать армавирскую Барселону.
    Ответить
    rtm Solncedar
    1437366574
    Быть на Кубанской Земле ещё одной Команды в Премьер Лиге - \"Торпедо\" Армавир!!! Там подтянется \"Черноморец\" Новороссийск! Да и Сочи не плошать - и пять команд в Краснодарском Крае! Вперёд Кубанские Команды!!! )))
    Ответить
    alessios1990
    1437367100
    Валера подтянул всех своих! Теперь испанские специалисты будут помогать Карпину в Торпедо из Армавира, ну и заодно полюбуются на достопримечательности этой глубинки)
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436093
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+