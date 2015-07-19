Финал чемпионата Европы U-19 на «Бомбардире»

Сборная России против сборной Испании на «Бомбардире».
До старта финального матча чемпионата Европы до 19 лет остается чуть больше часа. Под руководством Дмитрия Хомухи сборная России выйдет на игру с командой Испании. На групповом этапе эти команды уже встречались. Наши победили со счетом 3:1, но теперь все необходимо снова начинать сначала. На первенстве Европы сборная России проиграла лишь однажды – в стартовом матче, уступив сборной Голландии. У испанцев единственное поражение как раз от наших парней! Будет интересно!
Начало текстовой трансляции на «Бомбардире» – в 21:00 по Москве. Приглашаем всех любителей футбола следить за матчем вместе с нами! Ведущий – Андрей Ерофеев.