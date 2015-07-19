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    Финал чемпионата Европы U-19 на «Бомбардире»

    Сборная России против сборной Испании на «Бомбардире».

    До старта финального матча чемпионата Европы до 19 лет остается чуть больше часа. Под руководством Дмитрия Хомухи сборная России выйдет на игру с командой Испании. На групповом этапе эти команды уже встречались. Наши победили со счетом 3:1, но теперь все необходимо снова начинать сначала. На первенстве Европы сборная России проиграла лишь однажды – в стартовом матче, уступив сборной Голландии. У испанцев единственное поражение как раз от наших парней! Будет интересно!
    Начало текстовой трансляции на «Бомбардире» – в 21:00 по Москве. Приглашаем всех любителей футбола следить за матчем вместе с нами! Ведущий – Андрей Ерофеев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 20:06
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Oleg-7
    1437334540
    вот и второй забили,,,,, жаль
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    Barca visca el
    1437334622
    На классе!
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    tambovchanin
    1437334671
    следовало ожидать
    Ответить
    Dauletbek
    1437335602
    Испания чемпион
    Ответить
    moldo1
    1437335680
    Жаль конечно,но наши всё равно исранцев сделали правда в теннис на Кубке Девиса!
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    кра-син
    1437335695
    Жаль...Но в целом наши хорошо выступили.
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    ermak6448
    1437335734
    Испанцы выиграют. Мотивация психологически Выше, чем у россиян. ( у нас думают спецы от футбола, что даже за II- место бонус Получим...)
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    CaMpeR_RM
    1437337528
    Закон Всея Руси: Как только русский начинает выебываться он проигрывает все что можно... П.С по себе знаю) Если эти гавнюки будут тренироваться дальше, то увидим в 2018 новую сборную 2008 года, а если нет будут играть в Анжи или Кубани
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    alessios1990
    1437367448
    В первом тайме Испания просто возила нашу сборную! Если бы не Митрюшкин, то уже к перерыву проигрывали бы более чем в один мяч. Хорошо, что на этом ЕВРО-2015 нет системы определения гола) Потому что в первом тайме мяч все же пересек линию ворот сборной России.. Ну а во втором тайме Испания не сбавила оборотов, забила и довела матч до победы!
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    ologreds
    1694997586
    numo436090
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