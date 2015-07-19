РФПЛ. «Локомотив» одержал верх над «Мордовией»

В матче первого тура РФПЛ московский «Локомотив» обыграл саранскую «Мордовию» в гостях с минимальным счетом – 0:1. Хозяева активнее начали встречу. Неплохие моменты имели Дудиев и Луценко, однако «Мордовии» не хватило немножко везения. «Локомотив» в первом тайме выглядел откровенно плохо, хотя и выстоял под натиском соперника. Открыли счет гости неожиданно. На 60-й минуте Шкулетич откликнулся на навес Шишкина и послал мяч в угол ворот Ревишвили. «Локомотив» мог удваивать преимущество, но Майкон не реализовал одиннадцатиметровый удар. В концовке встречи «Мордовия» имела шанс отыграться, но мяч после удара Нахушева со штрафного попал в стойку ворот.



19 июля. Саранск. Стадион «Старт»

Мордовия (Саранск) – Локомотив – 0:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Шкулетич, 60.



Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Дудиев, Гапон, Рыков, Иванов, Сысуев (Мухаметшин, 77), Дональд (Стеванович, 64), Власов (Самодин, 84), Ле Таллек, Луценко.



Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Михалик, Касаев, Коломейцев, Миранчук, Григорьев, Шкулетич (Майкон, 69)



Предупреждения: Чорлука, 31; Дональд, 58; Гапон, 70; Нахушев; 90+2; Шишкин, 90+3.

Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).