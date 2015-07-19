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    РФПЛ. «Локомотив» одержал верх над «Мордовией»

    В матче первого тура РФПЛ московский «Локомотив» обыграл саранскую «Мордовию» в гостях с минимальным счетом – 0:1. Хозяева активнее начали встречу. Неплохие моменты имели Дудиев и Луценко, однако «Мордовии» не хватило немножко везения. «Локомотив» в первом тайме выглядел откровенно плохо, хотя и выстоял под натиском соперника. Открыли счет гости неожиданно. На 60-й минуте Шкулетич откликнулся на навес Шишкина и послал мяч в угол ворот Ревишвили. «Локомотив» мог удваивать преимущество, но Майкон не реализовал одиннадцатиметровый удар. В концовке встречи «Мордовия» имела шанс отыграться, но мяч после удара Нахушева со штрафного попал в стойку ворот.

    19 июля. Саранск. Стадион «Старт»

    Мордовия (Саранск) – Локомотив – 0:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 – Шкулетич, 60.

    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Дудиев, Гапон, Рыков, Иванов, Сысуев (Мухаметшин, 77), Дональд (Стеванович, 64), Власов (Самодин, 84), Ле Таллек, Луценко.

    Локомотив: Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Михалик, Касаев, Коломейцев, Миранчук, Григорьев, Шкулетич (Майкон, 69)
    Предупреждения: Чорлука, 31; Дональд, 58; Гапон, 70; Нахушев; 90+2; Шишкин, 90+3.
    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 19:58
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    Комментарии (78)
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    alboro
    1437364233
    ура
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    alessios1990
    1437365502
    Шкулетич даже в сборную Сербии вызывался! Неплохой вообщем то нападающий. В Партизане по крайней мере был лидером в нападении) Его точный удар принес первую победу Локомотиву в новом сезоне. С победой всех болельщиков железнодорожников!
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    Qweas
    1437370014
    Локо сделал то, что и должен был делать.
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    Майкл59ru
    1437373414
    В принципе ожидаемо.
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    Krutoy
    1437373623
    Вымучили, паразиты, три очка! С такой игрой о еврокубках можно забыть :((
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    Fester_Addams
    1437377867
    Повезло нам несказанно, команда сырая, игрового рисунка нет, чего ожидать дальше неизвестно. З.Ы. руководство мордвы могли бы позаботиться и постелить палас на поляну посвежее, посовременней...
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    Adrian_Mutu
    1437380694
    Редакция: Лукьянченко Ульяна заметили?)
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    LokoGoGo
    1437380822
    в начале 2го тайма я сказал, что залетит нелепый шальной какой-нибудь... что и сделал Шкуле
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    Denfard
    1437413771
    РФПЛ начелась как обычно без сюрпризов а это значит ничего в нашем футболе не поменялось всё тоже самое чемпионат будет проходить в обычном ритме РФС ничего не сделал что бы повысить зрелость российского первенства нет новых перспективных команд болельщики их давно уже ждут но РФС упёрся рогом и никого не хочет пускать в свой Российский футбольный бомжатник
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    ologreds
    1694997586
    numo436089
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