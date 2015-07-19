«Лион» продал Яттара в бельгийский клуб

"Лион» решил расстаться с некогда перспективным игроком Мохамедом Яттара.



Французский клуб объявил о переходе гвинейского нападающего в состав льежского «Стандарда». За 21-летнего игрока, подписавшего четырехлетний контракт, «Лион» получит около двух миллионов евро.

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