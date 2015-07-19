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    «Лион» продал Яттара в бельгийский клуб

    "Лион» решил расстаться с некогда перспективным игроком Мохамедом Яттара.

    Французский клуб объявил о переходе гвинейского нападающего в состав льежского «Стандарда». За 21-летнего игрока, подписавшего четырехлетний контракт, «Лион» получит около двух миллионов евро.

    Яттара, который ранее в основном играл в аренде, в минувшем сезоне провел за «ткачей» 23 матча и забил 3 гола.
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    Источник: Football

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    19.07.2015 19:14
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    Комментарии (8)
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    Мишель Каппель
    1437323808
    А мы все новости по 100 раз писать будем??? Понабрали новостников...... ПОЗОР!
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    Сашка Охотник
    1437324681
    в прошлом сезоне он и н'жие постоянно на замену выходили,запомнились мне)
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    VIPded
    1437325180
    Не рановато ли записали его в неперспективные? Впрочем, это их дело...
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    АрсенБурбулятр
    1437328899
    дешево, и почему наши клубы его не взяли. 2 млн. евро - шибко низкая цена.
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    alik4
    1437328909
    зачем они с ним так?
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    Evgenii333
    1437334032
    сколько можно повторять
    Ответить
    ologreds
    1694997586
    numo436087
    Ответить
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