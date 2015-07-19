Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Венгер: «Радует, что мы показали действительно шикарный футбол»

    Венгер: «Радует, что мы показали действительно шикарный футбол»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы в предсезонном турнире Barclays Asia Trophy. В финале «канониры» победили «Эвертон» со счeтом 3:1.

    «Во время подготовки к сезону главная задача — найти свою игру как можно быстрее. Мы не играли уже очень давно, но показали действительно шикарный футбол. Это очень радует. Все игроки команды понимают, в какой именно футбол должен играть «Арсенал».
    В последних двух матчах мы создали много моментов, а игроки не раз демонстрировали высокое индивидуальное мастерство. Поездка в Сингапур получилась замечательной, всe прошло идеально», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2015 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии (60)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    maddaymann
    1437311482
    Чую в след сезоне в первой четверке заруба будет знатная.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1437311852
    хорошо
    Ответить
    alessios1990
    1437312249
    С победой в турнире, канониры! Надеюсь, что в наступающем сезоне они будут сильны и научатся наконец таки играть с тем же Челси. Удачи на будущее, Арсенал)
    Ответить
    Mоnоlo
    1437312493
    Наконец то я все поняла. Если для Арсения победа над Эвертоном и кучей проблем в игре и реализации - это \"шикарный футбол\", то он, наверное уверен что последние лет 10 именно его АрсеНоль выигрывал АПЛ и признавался лучшим в мире. )))
    Ответить
    Шмавон
    1437313892
    ждем начала сезона, но хотел бы напа забевного
    Ответить
    nahan
    1437317361
    Яркое начало сезона.
    Ответить
    Viktor41
    1437321034
    У Венгера в начале сезона всегда радушное настроение, а в конце сезона мрачное.
    Ответить
    112910415
    1437329126
    нужен шикарный футбол в течение всего сезона..
    Ответить
    гус хиддинк
    1437335892
    В Премьер лиге опять 4-ку за счастье сочтете, а за АПЛ Моур, Пеллегрини и Ван Гаал биться будут.
    Ответить
    ologreds
    1694997588
    numo436062
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+