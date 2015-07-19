Венгер: «Радует, что мы показали действительно шикарный футбол»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы в предсезонном турнире Barclays Asia Trophy. В финале «канониры» победили «Эвертон» со счeтом 3:1.

«Во время подготовки к сезону главная задача — найти свою игру как можно быстрее. Мы не играли уже очень давно, но показали действительно шикарный футбол. Это очень радует. Все игроки команды понимают, в какой именно футбол должен играть «Арсенал».