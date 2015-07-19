Гомес станет игроком «Бешикташа» на следующей неделе

Нападающий «Фиорентины» Марио Гомес в ближайшее время станет футболистом «Бешикташа». 30-летний форвард перебрался в состав итальянской команды из «Баварии» в 2013-м году.



Стамбульцы уже согласовали с футболистом условия личного контракта, по которым Гомес будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон, при этом сам трансфер обойдется «Бешикташу» в 7 млн евро.





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