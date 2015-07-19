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    Гомес станет игроком «Бешикташа» на следующей неделе

    Нападающий «Фиорентины» Марио Гомес в ближайшее время станет футболистом «Бешикташа». 30-летний форвард перебрался в состав итальянской команды из «Баварии» в 2013-м году.

    Стамбульцы уже согласовали с футболистом условия личного контракта, по которым Гомес будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон, при этом сам трансфер обойдется «Бешикташу» в 7 млн евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    19.07.2015 10:02
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    Комментарии (20)
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    sir_Alex
    1437295302
    Удачи ему в Турции
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    dante_voorhees
    1437297472
    Куарежмо тоже вернулся
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    russell-9
    1437298566
    +для Фиорентины.
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    Viola
    1437299289
    Господи, если это свершится - куплю нормального Кьянти и выпью с удовольствием за это! Хоть денег чуть чуть у братьев будет купить в обескровленную полузащиту фиалок кого нибудь......три года ждал этого чуда!!!
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    arsavin1
    1437301173
    ах Марио МАрио
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    Islam0500
    1437301540
    Турецкий чемпионат заметно пополняется звездами. А звезда Гомеса зашла окончательно
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    Z v e r o b o y
    1437311943
    хорошо
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    АрсенБурбулятр
    1437312073
    жаль, этим переходом Гомес может окончательно пропасть из виду. с Бешикташом особо не добьется, один игрок на поле не воин в данном случае. променял известность на деньги.
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    nahan
    1437317232
    Бешикташ сделал отличный трансфер.
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    ologreds
    1694997588
    numo436059
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