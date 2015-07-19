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    Стоунс: «Меня в «Эвертоне» все устраивает»

    Защитник «Эвертона» Джон Стоунз, на которого претендует «Челси», заявил, что всем доволен в мерсисайдском клубе.

    «Меня в «Эвертоне» все устраивает. Сейчас моя задача – застолбить место в стартовом составе команды. Надеюсь, это поможет мне вновь попасть в сборную.Мне нужно продолжать учиться у таких игроков, как Ягиелка, и прогрессировать в клубе», – сказал Стоунз.
    Напомним, «Эвертон» отказался продавать Стоунза в «Челси» за 20 млн фунтов, после чего теперь «Челси» готов повысить свое предложение до 30 млн, что сделает Стоунса самым дорогим английским защитником в истории.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 08:45
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    Комментарии (16)
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    Pride of Manchester
    1437285355
    Правильный ход мыслей !Отсылай куда подальше жозефину и ее синий автобус
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    Lionel Messi-10
    1437286961
    Правильно мыслит) Ему лучше остаться в Эвертоне.
    Ответить
    cska plus
    1437287043
    подколол Жозе!
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    alexov222
    1437291086
    у талантливого парня еще все впереди. незачем ему идти к жозику на лавку, гробить свою карьеру футболиста
    Ответить
    Romeo 777
    1437294488
    Обычно многих всё устраивает, когда ими кто-то начинает интересоваться, но в определённый момент уходят помахав рукой.
    Ответить
    sir_Alex
    1437301683
    Прям таки всё?
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1437312105
    хорошо
    Ответить
    RUSTY8
    1437368994
    а чукчу не устраивает, что ты в эвертоне
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    ologreds
    1694997588
    numo436053
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