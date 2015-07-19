Кобелев: «В команде есть ребята, которые заменят Самбу и Дугласа»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о подготовке команды к первому матчу чемпионата с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнeтся в 13:30 по московскому времени.

«Ребята работают позитивно, с хорошим настроением. В каком состоянии находится команда, будет видно в игре с „Зенитом“ и в дальнейших матчах. А в принципе, физическое состояние неплохое.