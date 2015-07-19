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    • Кобелев: «В команде есть ребята, которые заменят Самбу и Дугласа»

    Кобелев: «В команде есть ребята, которые заменят Самбу и Дугласа»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о подготовке команды к первому матчу чемпионата с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнeтся в 13:30 по московскому времени.

    «Ребята работают позитивно, с хорошим настроением. В каком состоянии находится команда, будет видно в игре с „Зенитом“ и в дальнейших матчах. А в принципе, физическое состояние неплохое.
    У нас есть потери из-за травм. Это и Самба, который уже лечится две недели, и Дуглас, который, к сожалению, тоже не до конца залечил повреждение, полученное на сборах. Поэтому, конечно, в этой ситуации нам сложновато. Но в команде есть ребята, которые хотят играть, хотят доказывать свою состоятельность, и это радует», – сказал Кобелев в интервью клубному телеканалу.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    19.07.2015 08:19
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    Комментарии (58)
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    starche
    1437295614
    Это вряд ли.
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    Z v e r o b o y
    1437312185
    хорошо
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    alessios1990
    1437313274
    Ну дай то Бог! Главное, чтобы оборона Динамо не превратилась в проходной двор. Хотя конечно представить защиту бело-голубых без Дугласа и Самба очень не просто..
    Ответить
    green1999
    1437316147
    Кобелеву легионеров гнобить - не привыкать: вспомните Коромана
    Ответить
    112910415
    1437319730
    позитивно...даже слишком!
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    sochi-2013
    1437319864
    Не нашлось. Дзюбу некому было передавить.
    Ответить
    ДСА
    1437320184
    На 6-7 место потянут.
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    Sviro
    1437359199
    [Динамо] надо искать, кто кобелева заменит. год в крыльях прошёл впустую и для него и для крыльев. Умелый карьерист.
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    POL62
    1564514970
    Самба
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    ologreds
    1694997588
    numo436051
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