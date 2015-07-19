Кобелев: «В команде есть ребята, которые заменят Самбу и Дугласа»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о подготовке команды к первому матчу чемпионата с «Зенитом». Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнeтся в 13:30 по московскому времени.
«Ребята работают позитивно, с хорошим настроением. В каком состоянии находится команда, будет видно в игре с „Зенитом“ и в дальнейших матчах. А в принципе, физическое состояние неплохое.
У нас есть потери из-за травм. Это и Самба, который уже лечится две недели, и Дуглас, который, к сожалению, тоже не до конца залечил повреждение, полученное на сборах. Поэтому, конечно, в этой ситуации нам сложновато. Но в команде есть ребята, которые хотят играть, хотят доказывать свою состоятельность, и это радует», – сказал Кобелев в интервью клубному телеканалу.
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