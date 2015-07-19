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    Ромеро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший голкипер «Сампдории» Серхио Ромеро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медобследование в Сиэтле, где проживают манкунианцы во время предсезонного турне по Северной Америке.

    В новом клубе Ромеро будет зарабатывать около 2 млн евро в год. Отметим, что голкипер достанется англичанам бесплатно, поскольку срок его контракта с «Сампдорией» истек 1 июля.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 08:10
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    Комментарии (39)
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    ReD_MU_DeVIL
    1437293311
    Ну, бесплатно взять можно и даже стоит.
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    PaRaVoz93
    1437294351
    А Де Хея то уходит?
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    FootballFun1985
    1437296454
    Не понимаю этот трансфер. Если только суть в том, что бесплатно.
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    Ololoev
    1437300858
    NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    Apxangel
    1437306214
    мумушня прям \"усиляется\"... теперь ЛЧ точно возьмут))))...
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1437312225
    хорошо
    Ответить
    alessios1990
    1437313451
    Если Ромеро перейдет в Ман.Юнайтед, то Виктору Вальдесу надо будет паковать чемоданы! Де Хеа вроде как остается, да и Линдегорд не торопится уходить из Ман.Юнайтед) Значит, третий лишний это экс-вратарь Барселоны.
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    The_BESTolo4b
    1437330559
    вратарь хороший. не знаю почему многие болельщики Великого Титана МЮ против его перехода
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    95-shishani-95
    1437353704
    Чё это все удивляются этому трансферу? Всё логично, Де Хеа уходит(не этим, так след.летом), а Ромеро достается бесплатно! Вальдес тоже наверное уйдет!
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    ologreds
    1694997589
    numo436050
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