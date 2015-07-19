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    Роберто Мартинес: «Я разочарован словами Моуриньо»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес отреагировал на слова наставника «Челси» Жозе Моуринью о намерении лондонского клуба приобрести защитника ливерпульцев Джона Стоунса.

    «Когда слышишь открытые заявления от других клубов о желании приобрести того или иного игрока, то испытываешь разочарование. Не думаю, что в «Эвертоне» поступили бы так же. Мы считаем Стоунса игроком «Эвертона». Всe, точка. Наш клуб не занимается продажей ведущих футболистов», – цитирует Мартинеса Independent.

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    Источник: Independent.co.uk

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    19.07.2015 07:50
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    Комментарии (31)
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    George-CFC
    1437293133
    Когда покупали Лукаку, все также все знали. Тренеришка Ирисок гоняет. Сказали в открытую об интересе и че?
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    GGGringOOO
    1437293973
    Ну а как деньги им делать? Только продажей ведущих игроков
    Ответить
    Romeo 777
    1437294642
    Чё то он вообще гонит. Как раз таки наоборот клуб, которому принадлежит игрок в первую очередь должен знать о заинтересованности в этом игроке от того или иного клуба.
    Ответить
    el barsa
    1437298314
    обиделся
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    Vector
    1437299043
    Господи, да это же Моуриньо. Виртуально он скупил всех, все работают и играют на него.
    Ответить
    arsa-fan
    1437306625
    А фелайни, чамберс, шнайдерли и т.д. это разве не были ведущими эвертона??
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    Z v e r o b o y
    1437312299
    хорошо
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    112910415
    1437328607
    неожиданный выпад
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    95-shishani-95
    1437353418
    ...
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    ologreds
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