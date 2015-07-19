Роберто Мартинес: «Я разочарован словами Моуриньо»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес отреагировал на слова наставника «Челси» Жозе Моуринью о намерении лондонского клуба приобрести защитника ливерпульцев Джона Стоунса.
«Когда слышишь открытые заявления от других клубов о желании приобрести того или иного игрока, то испытываешь разочарование. Не думаю, что в «Эвертоне» поступили бы так же. Мы считаем Стоунса игроком «Эвертона». Всe, точка. Наш клуб не занимается продажей ведущих футболистов», – цитирует Мартинеса Independent.
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