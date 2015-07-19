Видеотрансляция матча «Зенит» - «Динамо» на «Бомбардире»

Сегодня матчем "Зенит" - "Динамо " начнется третий игровой день российской Премьер-лиги.

"Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.