Видеотрансляция матча «Зенит» - «Динамо» на «Бомбардире»

Сегодня матчем "Зенит" - "Динамо " начнется третий игровой день российской Премьер-лиги.
"Бомбардир.ру" предлагает своим читателям воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Динамо".Комментатор Андрей Ковалев. Присоединяйтесь!
"Зенит" - "Динамо" Онлайн главных событий дня.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
"Зенит" - "Динамо" Онлайн главных событий дня.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: Бомбардир.ру