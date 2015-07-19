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    Хурадо близок к переходу в «Уотфорд»

    Полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо близок к переходу в «Уотфорд». Английский клуб достиг договорeнности со «Спартаком» о трансфере футболиста. Сообщается, что испанец подпишет с новичками Премьер-лиги четырeхлетний контракт.

    Хурадо выступает за «Спартак» с 2012 года. В матче 1-го тура чемпионата России с «Уфой» он провeл на поле 69 минут.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2015 07:00
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    Комментарии (23)
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    cska plus
    1437283988
    драпает! всё ему стало понятно!
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    cska plus
    1437284067
    неделю назад хвалил спартак и сказал без Аленя жить не может, видно под диктовку говорил, часть молитвы!
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    FC_KAIRAT_KZ
    1437285745
    Хурадо
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    Alex2712
    1437286571
    всё правильно, команды одного уровня, зато есть шанс проявить себя в элитной лиге!
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    Супервайзер
    1437287286
    Пускай едет в АПЛ. Игрок хороший, но не высшего разряда. РФПЛ с нарастанием кризиса может вообще отказаться от легионеров. Схема \"6+5\" продиктована не заботой о развитии отечественных футболистов, а отсутствием средств на содержание легионеров у госкомпаний.
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    REDWHITE_
    1437288164
    Добротный игрок, не более. Хороший финтарь, частенько передерживает мяч и медлительный. Не вписывается в быструю игру Спартака. Удачи ему в АПЛ.
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    никита001
    1437289482
    Совершенно верно сказано. Кроме того - игрок настроения. Когда оно есть - и Хурадо хорош на поле. Но когда настроения нет, от него одни головные боли.
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    sir_Alex
    1437289795
    Удачи и всех благ ему в АПЛ!
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    makkie
    1437299450
    Неожиданно конечно, Аленичев вроде на сборах наигрывал Ху в основе, а теперь снова придется менять состав.. Испанец техничный игрок, с поставленным ударом и отличным пасом. Но увы, характер оставляет желать лучшего, его называли \"плюшевым\", потому что не способен был отрабатывать в обороне и часто убирал ноги. А во вторых таймах частенько терялся.. Удачи Ху в Англии. Спасибо за голы и победы в составе Спартака. Голы Краснодару, Динамо и Тереку - были шикарными!
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    ologreds
    1694997589
    numo436044
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