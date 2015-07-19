Моуриньо: «Челси» сделал предложение по Стоунсу»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью подтвердил информацию, что лондонцы сделали предложение «Эвертону» по приобретению защитника ливерпульцев Джона Стоунза. Ранее стало известно, что «аристократы» готовы заплатить за игрока 30 млн фунтов, что сделает того самым дорогим английским защитником в истории.





«Мы сделали соответствующее предложение, «Эвертон» вправе принять или отклонить его. Теперь дело за Стоунзом и «Эвертоном», но я не хочу говорить о Джоне, потому что он – игрок «Эвертона».

Мы сделали предложение, потому что нам нравится этот игрок. Если бы не нравился, то не сделали бы. Но мы уважаем «Эвертон», равно как любой клуб, за который выступает интересующий нас игрок. Теперь все в их руках», – сказал Моуринью.