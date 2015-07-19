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    Моуриньо: «Челси» сделал предложение по Стоунсу»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью подтвердил информацию, что лондонцы сделали предложение «Эвертону» по приобретению защитника ливерпульцев Джона Стоунза. Ранее стало известно, что «аристократы» готовы заплатить за игрока 30 млн фунтов, что сделает того самым дорогим английским защитником в истории.

    «Мы сделали соответствующее предложение, «Эвертон» вправе принять или отклонить его. Теперь дело за Стоунзом и «Эвертоном», но я не хочу говорить о Джоне, потому что он – игрок «Эвертона».
    Мы сделали предложение, потому что нам нравится этот игрок. Если бы не нравился, то не сделали бы. Но мы уважаем «Эвертон», равно как любой клуб, за который выступает интересующий нас игрок. Теперь все в их руках», – сказал Моуринью.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 06:36
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Челси 23
    1437279203
    нужно брать этого игрока,он уже играет на уровне лучших защитников мира,а ему всего 21 год.
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    Ruhaaa
    1437280337
    Талантище этот паренек. Думаю станет кэпом Челси в будущем
    Ответить
    Akatsuki72
    1437283234
    Стоунз англичанин, да ещё и талантище, так что цена в любом случае будет ого-го! Но я думаю, что все равно оно того будет стоить. Хотелось бы в будущем Челси увидеть связку в центре обороны Варан - Зума, но похоже, что сливочные не отпустят Рафаэля, так что Стоунз - Зума тоже хорошо.
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    cska plus
    1437283895
    всё-таки согласились!
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    jet_set
    1437283942
    На данный момент Стоунз самый перспективный защитник мира.
    Ответить
    ROIS
    1437284326
    Супер.
    Ответить
    VIPded
    1437288824
    Хоть бы не сорвалось...
    Ответить
    sir_Alex
    1437290096
    А в ответ – обида от Мартинеса
    Ответить
    RMUKMU
    1437385648
    В это время Ван Гал вместо того, чтобы искать хорошего центрального защитника занимается чёрт знает чем.
    Ответить
    ologreds
    1694997590
    numo436042
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