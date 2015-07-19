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    • ПСЖ может отпустить Ибрагимовича после матча за Суперкубок Франции

    ПСЖ может отпустить Ибрагимовича после матча за Суперкубок Франции

    Шведский нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович убедил руководство клуба отпустить его после матча за Суперкубок Франции с «Лионом», который состоится 1 августа. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать 33-летнего форварда за 5,5 млн евро.

    Скорее всего, игрок намерен продолжить карьеру в «Милане», который предлагает ему трeхлетний контракт с окладом около 7,5 млн в год.Напомним, Ибрагимович перешeл в ПСЖ именно из «Милана» в 2012 году.

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    Источник: Sport.sky.it

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    19.07.2015 06:20
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    Комментарии (63)
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    kobra21
    1437311825
    Ему бы еще АПЛ и в Бундеслиге поиграть и он лучший нап начало 21 века!Он в клубах в которых играет за сезон меньше 10 ни когда не забивал.И всегда кладет шедевр.
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    Juventus 32
    1437323168
    Интересно, если окажется в Милане. Для Милана было бы неплохо, года 3 он на высочайшем уровне поиграет.
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    barbilona
    1437323269
    НУЛЯВОЙ ИГРОК ОН УЖЕ ПЫТАЛСЯ У НАС В КЛУПЕ ИГРАТЬ НО НЕ СМОГ ПРОЯИТЬ СИБЯ РЯДОМ С ВЕЛИКИМ МЕССМ
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    DevilsMilan
    1437325301
    Один из немногих игроков кому возраст ни почем
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    Павлюченко 13
    1437325612
    Надеюсь, что это правда!
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    112910415
    1437328197
    перемены полезны
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    95-shishani-95
    1437352716
    Удачи в Милане!
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    RUSTY8
    1437368784
    смяшные такие и чем именно милану поможеть 34-летний старичок вот увидите он еще атмосферу внутри команды тоже испортит
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    Parick
    1437391183
    Милан,Париж,опять Милан...скукота!Давай к нам-Тюмень,Саранск,опять Тюмень.Романтика!!!Пацаны,никого не хочу обидеть!
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    ologreds
    1694997589
    numo436041
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